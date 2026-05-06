La AEMET pone en alerta a media España por lluvias y mucho frío a partir de hoy: las provincias afectadas

Media España está en alerta ante la llegada de lluvias y mucho frío a partir de hoy, la AEMET señala estas provincias afectadas. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Es momento de conocer la situación ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Este tipo de elementos que tenemos por delante y que llegan a toda velocidad, pueden acabar siendo la antesala de algo más. En especial si descubrimos qué es lo que puede pasar con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que parece que serán claves en este tiempo en el que la realidad puede acabar siendo la que nos dará ciertas sorpresas. Esta alerta de la AEMET puede acabar siendo lo que nos lanzará directamente hacia una serie de cambios en el tiempo que vamos a ver llegar en estas próximas jornadas que hasta el momento no hubiéramos ni imaginado.

Mucho frío y lluvias activas las alerta de la AEMET

La alerta de la AEMET puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Nos enfrentamos a una primavera que puede dejarnos algunos pequeños elementos que pueden convertirse en la antesala de unos cambios destacados.

Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, de la mano de algunos cambios que pueden convertirse en un punto de partida inicial en estos días.

Es hora de saber qué puede pasar con la llegada de una borrasca que realmente se ha acabado convirtiendo en una de las grandes protagonistas de la temporada. En especial si tenemos en cuenta lo que podría acabar pasando en breve, con la mirada puesta a unos cambios que llegarán a toda velocidad y que pueden hacernos ver lo que nos espera.

El mal tiempo no llegará sólo, lo hará con un descenso marcado de las temperaturas que, sin duda alguna, nos invitarán a estar pendientes de un cambio que puede acabar siendo esencial que tengamos en mente en estas próximas jornadas que nos estarán esperando.

Las provincias afectadas a partir de hoy

Hoy tenderemos que empezar a prepararnos para una alerta que puede extenderse durante los próximos días. Lo que puede parecer un cambio de tendencia que irá en aumento se irá transformando por completo en algo radicalmente diferente.

Del sol y las altas temperaturas de días anteriores pasamos a un giro radical que puede cambiarlo todo. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé un aumento de la inestabilidad en la Península y Baleares, debido a la formación de una baja al oeste peninsular con elevada incertidumbre sobre su posicionamiento. Por la mañana se esperan intervalos nubosos, con nubes bajas en el extremo norte y sin precipitaciones. Durante el día se desarrollará abundante nubosidad de evolución con chubascos y tormentas, localmente fuertes en la Ibérica, la Cantábrica y nordeste de a meseta norte, y sin esperarlos en el sudoeste peninsular. Se esperan nevadas en el Pirineo por encima de 2000m. En Canarias, cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte, con el desarrollo de nubes de evolución dejando probables chubascos en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales dispersos en el norte peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y áreas mediterráneas de la Península, aumentando en el resto. En las mínimas predominarán los descensos ligeros en Canarias y el Cantábrico oriental, los aumentos ligeros en la meseta y el sudoeste y sin cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del norte».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplarán vientos flojos en el interior y moderados en los litorales con predominio de la componente sur y oeste en las vertientes atlántica y cantábrica y sur y este en la mediterránea. En Alborán, levante rolando a poniente. En Canarias, alisio moderado». Se espera un marcado descenso de las temperaturas que también tendrá su razón de ser una alerta por lluvias intensas: «Se esperan chubascos y tormentas que pueden ser fuertes en el Cantábrico, nordeste de la meseta norte, Ibérica norte y bajo Aragón. Precipitaciones intensas y quizá persistentes entorno al Cabo de la Nao».

Las temperaturas no van a superar los 20 grados en gran parte del territorio, serán una realidad que nos golpeará de lleno en unos días en los que todo puede ser posible. Tocará conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que la lluvia puede marcar la marcha al fin de semana.