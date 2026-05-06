Cielos nubosos con momentos de lluvia y chubascos dispersos, especialmente en el norte, aunque se espera que se despeje hacia el final del día. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma moderada en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias con viento suave

El tiempo en Bilbao se dibuja gris y húmedo, dando la bienvenida a la jornada con un cielo que se despereza lento, apenas dejando entrever algunos claros entre las nubes. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados, la sensación térmica será similar, pero no hay que olvidar que la mañana y la tarde traerán consigo una alta probabilidad de lluvia. El viento, suave y decidido, soplará del norte con una velocidad media de 15 km/h, acompañando el ritmo del día.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con un ambiente pesado por la humedad que alcanzará su punto máximo. Aunque no se prevén alivios del sol, hay que estar preparados para la lluvia que podría sorprendernos en cualquier momento. La luz del día nos acompañará desde las 06:58 hasta las 21:18, regalándonos horas donde el refrescante aroma de la tierra mojada nos recordará que la naturaleza se renueva en cada gota que cae.

Nublada y lluviosa con viento fuerte en Baracaldo

Las nubes se ciernen pesadamente sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza con un ambiente sombrío y húmedo, donde el viento sopla con fuerza, trayendo consigo la promesa de lluvias intensas que marcarán la jornada. Las temperaturas oscilan entre los 10 y los 15 grados, ofreciendo una sensación térmica que puede descender hasta los 9 grados.

A medida que avanza la jornada, el panorama no mejorará. Las lluvias, con probabilidad del 100%, estarán presentes tanto en la mañana como en la tarde-noche, mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 km/h. La humedad será notable, con picos del 95%, por lo que es recomendable tener a mano un paraguas y no olvidar la bufanda, pues el tiempo invitará a disfrutar de un abrigo adicional.

Guecho: cielo cubierto y lluvias constantes

El día se inicia con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá hasta el mediodía, lo que promete un ambiente húmedo y pesado. La temperatura mínima oscilará alrededor de los 11°C, mientras que la sensación térmica puede descender hasta esos niveles, haciendo que la mañana se sienta fresca. Las rachas de viento, que alcanzarán los 35 km/h, agregarán un toque de incomodidad al paseo matutino, especialmente con esa lluvia constante.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé una ligera mejora en la tarde cuando la probabilidad de lluvia disminuya, pero no se espera una tregua total, con un 100% de chances por la tarde-noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C, ofreciendo un poco más de calor. Con el sol saliendo a las 06:58 y poniéndose a las 21:19, disfrutaremos de más de 14 horas de luz a pesar de las condiciones adversas.

Santurce: cielos nublados y lluvia probable

El tiempo transcurrirá con cielos mayormente cubiertos, especialmente durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 16 grados. La probabilidad de lluvia es alta y se esperan ráfagas de viento suaves que añadirán un ligero frescor en el ambiente.

Un día como este es ideal para disfrutar de un paseo bajo el abrigo de un paraguas, o bien, para llevar a cabo las actividades diarias en un ambiente tranquilo. No olvides abrigarte un poco, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas de lo habitual.

Cielos cubiertos y lluvias persistentes en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una notable probabilidad de lluvias que marcarán la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser algo más fresca. A medida que avance el día, las condiciones no mejorarán: se espera que la lluvia continúe, especialmente en la tarde y noche. Para quienes piensen salir, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento moderado podría hacer que la sensación térmica baja aún más.