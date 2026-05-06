Jorge Rey se adelantó y la AEMET tuvo que darle la razón por lo que está a punto de llegar a España: «Los modelos…»

La AEMET tuvo que darle la razón por lo que está a punto de llegar a España, Jorge Rey se adelanta a todo. Lo que puede pasar en estas próximas jornadas es un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una situación que podría alargarse en el tiempo, dejando una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Jorge Rey parece que se adelanta a todos, tal y como vemos en sus vídeos virales, es el primero que nos advierte de lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar convirtiéndose en una realidad. Cuando disfrutamos del sol no somos capaces de ver llegar este giro radical en el tiempo que puede dejarnos unas cifras que acabarán siendo las que nos acompañarán en breve. Con la mirada puesta a este giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Se adelantó Jorge Rey

Este experto en el tiempo no duda en adelantarse a todo, Jorge Rey nos ha dado una serie de puntos importantes que sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de empezar a tener algunos datos más de un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

Con el método de las Cabañuelas nos ha dado algunos datos importantes que van llegando a un día a día en el que podremos descubrir la esencia de una serie de situaciones que pueden ser esenciales en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de forma excepcional.

Esta mirada a una naturaleza que nos da señales de un giro importante en el tiempo puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que tocará conocer lo que nos estará esperando en breve. El tiempo que tenemos por delante puede verse afectado por una situación que va llegando a toda velocidad.

Es hora de conocer una previsión del tiempo de Jorge Rey que puede acabar siendo lo que nos afectará de nuevo, con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser esenciales que tengamos en mente.

La AEMET advierte de una previsión del tiempo que confirma las Cabañuelas

Lo que parecía imposible, se ha convertido en una realidad en estos días en los que las lluvias han ido ganando protagonismo. En unas jornadas en las que cada detalle cuenta, tendremos que ver un giro destacado que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Esta previsión del tiempo que las Cabañuelas se encargan de poner sobre la mesa puede ir variando por momentos, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando. Además del vídeo viral de Jorge Rey, la previsión del tiempo de la AEMET coincide directamente con este adelanto.

Los expertos no dudan en explicar en su web que: «Se prevé un día marcado por una estabilización del tiempo en la mayor parte de la Península, exceptuando el extremo norte, donde se darán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, que es probable sean de nieve en el Pirineo y Cordillera Cantábrica por encima de 1500/1800m. Se esperan tormentas aisladas en el Pirineo oriental, Ibérica aragonesa y sierras del sureste. También tiempo inestable en Baleares, con chubascos que pueden ser puntualmente fuertes y acompañados de tormentas, más probables en Mallorca asociados al ciclo diurno y tendiendo a despejar por la tarde. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de tipo medio y alto en aumento en la mitad sur peninsular y el desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en la mitad norte y extremo oriental. En Canarias, cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte, con el desarrollo de nubes de evolución dejando probables chubascos en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en la meseta norte. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en extremo nordeste de la Península, con pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los descensos, ligeros en la mitad nordeste peninsular y ambos archipiélagos, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte».

El descenso de las temperaturas, la nieve y la lluvia serán los principales motivos de alerta por estos expertos: «Soplará de intensidad moderada el cierzo en el Ebro, tramontana en Ampurdán con posibles intervalos de fuerte, de componente norte en Baleares y en los litorales atlánticos y del sureste peninsular, poniente en el Estrecho y Alborán y viento del oeste en el Cantábrico. Viento flojo de componente norte en el resto. En Canarias, alisio moderado. Posibles chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes en Mallorca, el este de Girona, noroeste de Murcia y sierras del este peninsular».