Parece un simple refrán pero Jorge Rey usa las cabañuelas para adelantar lo que llega a España y hay que prepararse: «Las hormigas han ido haciendo montículos»

Las cabañuelas son el sistema que usa Jorge Rey para adelantar el tiempo que llega a España. Un cambio en el tiempo que son las propias hormigas las que han ido marcando este giro radical que hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Sin duda alguna, estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca en un mes de mayo que llega con importantes novedades.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, de la mano de una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más, de la mano de una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales. Este detalle en el que se fija Jorge Rey nos da una pista de lo que nos espera en estos próximos días, antes de que los mapas del tiempo nos muestren su camino.

No es un simple refrán hay que prepararse

El mes de mayo suele ser uno de los más inestables que existe, desde el punto de vista de una serie de novedades esenciales que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días en los que realmente pueden convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de pensar en un simple cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Estamos viendo llegar algunos elementos que son los que nos acompañarán en estos días en los que realmente puede ser clave obtener algunas peculiaridades.

Hay que prepararse para lo que está a punto de llegar, un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una manera distinta. Un mes de mayo en el que tendremos que empezar a ver llegar una situación del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Este joven que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en apostar por un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que cada detalle cuenta.

Jorge Rey nos explica el significado de este comportamiento de las hormigas

Las hormigas están actuando de una forma muy diferente, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar marcando una diferencia importante.

Jorge Rey no duda en darnos algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conocer lo que pasará en breve, con la mirada puesta a una previsión del tiempo que nos indica que estas hormigas que se han estado preparando para unas lluvias que llegarán de forma destacada.

Coincidiendo con una previsión de la AEMET que nos advierte de que: «Se prevé que persista una situación de inestabilidad en el tercio nordeste peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta y posible granizo, que podrían llegar a localmente fuertes en el tercio nordeste y Cantábrico oriental, de forma más probable por la tarde, aunque en el extremo norte puede haber alguna tormenta aislada en la primera mitad del día. Se esperan nevadas en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota en el entorno de los 1500m en el noroeste y 1600/1800m en el resto. Predominio de intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, con nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde, cuando son probables chubascos ocasionales, más intensos en entornos de montaña del este. Tiempo estable en la mitad sur peninsular, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubosidad de evolución con algún chubasco aislado en el sudeste. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con algún chubasco en las montañas de las islas más occidentales. Probables brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular y montañas del centro. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Los descensos serán generalizados para el caso de las mínimas, exceptuando en Galicia y Canarias con pocos cambios. Se darán heladas débiles en montañas del extremo norte».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el tercio nordeste peninsular, área cantábrica oriental y alto Ebro. Predominará el viento de componente oeste en la Península, moderado en litorales del norte y sur, incluso con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y Alborán; en el resto, en general flojo y arreciando por la tarde. Viento moderado del este y nordeste en Canarias y del suroeste tendiendo a variable en Baleares».