Jorge Rey pone fecha a la llegada de las tormentas más potentes: granizo, viento y lluvia en varias zonas de España

La llegada de tormentas más potentes es una realidad en breve, Jorge Rey pone fecha a este fenómeno que afectará a varias zonas de España. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta, podremos empezar a ver llegar un giro radical en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible. Tocará conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve.

En estos días en los que cada elemento cuenta, tendremos que empezar a visualizar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que vamos a tener en breve, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a algunas situaciones en las que todo puede ser posible. Un giro radical que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar.

Granizo, viento y lluvia en varias zonas de España

Varias zonas de España se preparan para una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Tocará empezar a visualizar un giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de una manera diferente.

Estaremos muy pendientes de un tiempo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede hacernos sentir parte de un todo en el que tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio.

Es hora de prepararnos para lo peor, con algunos detalles que tendremos que empezar a ver llegar en breve. Un giro radical que, sin duda alguna, podremos visualizar y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada elemento cuenta.

Jorge Rey se adelanta a todos y en sus redes sociales ya podemos ver lo que nos estará esperando. En estos días en los que cada elemento cuenta, tocará conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en breve.

Pone fecha a las tormentas más potentes Jorge Rey

Este último vídeo de Jorge Rey en redes sociales nos sitúa en un punto de no retorno, estamos pendientes de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible.

En estos primeros días de mayo, ya hemos podido empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Día marcado por la inestabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y una tendencia a abrirse claros en regiones del sur y oeste peninsular al final. Se darán precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo ya desde primeras horas en amplias zonas de los tercios norte y este peninsular así como del centro, extendiéndose durante la mañana a Baleares. Es probable que durante la primera mitad del día sean fuertes en las propias islas, litorales del sureste y en el nordeste de Castilla-La Mancha. A partir de las horas centrales los chubascos y tormentas se intensificarán, extendiéndose la probabilidad de alcanzar intensidades localmente fuertes a regiones del área cantábrica, alto Ebro, La Rioja, Aragón, este de Castilla-La Mancha, Murcia e interiores de la Comunidad Valenciana. Podrá caer algún copo de nieve en cumbres del extremo norte peninsular. En Canarias tiempo estable, con cielos poco nuboso al sur y nubosos en el norte con tendencia a despejar. Probables brumas y bancos de niebla matinales en regiones del prelitoral mediterráneo, alto Ebro, entornos de montaña, Estrecho, Galicia y puntos de ambas mesetas. Posible entrada de calima ligera en Baleares, Melilla y extremo sureste peninsular.

Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico y Galicia, predominio de los aumentos en el interior este y centro norte peninsular, así como en el oeste de Alborán. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica y con pocos cambios en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el área cantábrica, Navarra, La Rioja, Aragón, este de Castilla-La Mancha, interiores de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Soplará viento de componente este rolando a sur en Baleares, fachada oriental y tercio nordeste peninsular; en general flojo salvo en el archipiélago y Ampurdán donde será moderado. Predominio de viento flojo de componente oeste en el resto de la Península tendiendo a arreciar durante la tarde, en especial en litorales de Andalucía. En Canarias, alisio de flojo a moderado».