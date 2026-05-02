Las tormentas más fuertes están por llegar y Jorge Rey confirma la fecha: «Del 17 al 20 de mayo en…»

Están por llegar las tormentas más fuertes, Jorge Rey confirma la fecha del 17 al 20 de mayo en estas partes del país. Este experto no duda en adelantarse a unas precipitaciones que serán una realidad en breve, en estos días en los que el tiempo va cobrando un importante protagonismo. Sin duda alguna, tenemos que esperar lo inesperado en unos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo posible. Tocará conocer en primera persona lo que pasará en breve. Con estos días en los que realmente pueden acabar siendo una realidad.

Tendremos que empezar a tener en consideración algunos cambios de tendencia que, sin duda deberemos empezar a prepararnos para lo peor. Con un tiempo que puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia en esta primavera que nos está trayendo más de una sorpresa del todo inesperada en unos días cargados de actividad. Será el momento de empezar a pensar en un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será el que marcará estos días.

Este mes de mayo llegan tormentas fuertes

Tormentas fuertes están a punto de llegar, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperadas. En unos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en una dura realidad.

Lo que nos estará esperando es este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días plagados de actividad.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno.

Estaremos a merced de un giro importante que nos golpeará de lleno y que puede convertirse en la antesala de estas tormentas fuertes que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que las lluvias van a cobrar un importante protagonismo. Una vez más, Jorge Rey se adelanta a todos y nos empieza a dejar ver qué es lo puede esperarnos.

Jorge Rey confirma la fecha del 17 al 20 de mayo

Del 17 al 20 de mayo, Jorge Rey confirma la fecha en la que tendremos que empezar a descubrir un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos ya en el calendario. Tenemos por delante una tendencia que podría acabar siendo esencial.

Este vídeo viral nos ha dejado más de una serie de detalles que pueden ser esenciales en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Estamos viviendo unos días en los que el tiempo sigue siendo uno de los protagonistas con una situación que cambia por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Situación de inestabilidad en la mayor parte de la Península debido al paso de un sistema de bajas presiones que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a abrirse claros por el oeste al final. Se espera que precipite en la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probable en el cuadrante suroeste y en general de forma débil y ocasional en el resto de la mitad sur y en Cataluña. Contrariamente los chubascos serán más intensos en la mitad norte, yendo acompañados de tormenta y ocasionalmente granizo, especialmente por la tarde. Se espera alcanzar intensidades fuertes en el área cantábrica, La Rioja, norte de Aragón, este y norte de Castilla y León, nordeste de Castilla-La Mancha y Navarra, donde podrán ser localmente muy fuertes con acumulados significativos. Posibles nevadas débiles en cumbres del Pirineo. No se espera que las precipitaciones afecten a Baleares con abundante nubosidad de tipo alto; mientras que en Canarias predominarán cielos poco nubosos o con intervalos.

Bancos de niebla matinales en regiones de montaña, Galicia y prelitorales mediterráneos. Las temperaturas máximas descenderán en la Península, excepto en Ampurdán y puntos del este y sureste peninsular con pocos cambio o algunos ascensos. Pocos cambios también en los archipiélagos. Mínimas en aumentos en el centro y sur de la vertiente atlántica y en general sin cambios en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo, en el área cantábrica, La Rioja, norte de Aragón, este y norte de Castilla y León, nordeste de Castilla-La Mancha y Navarra, donde podrán ser localmente muy fuertes con acumulados significativos. Rachas muy fuertes de viento del sur en el extremo oriental del Cantábrico. Soplará viento de componentes este y sur en el Mediterráneo y mitad este peninsular, moderado en Baleares, litorales del sureste, Ampurdán, Ibérica, este de la meseta Sur, Ebro y Cantábrico oriental, donde se prevén rachas muy fuertes. Predominio de viento de componente sur rolando a oeste en el resto de la Península, también con intervalos moderados en el Sistema Central, meseta Norte y litorales de Galicia y Huelva. Alisio de flojo a moderado en Canarias».