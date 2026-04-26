Las Cabañuelas no mienten y Jorge Rey manda un aviso que pone los pelos de punta a España: «Llegan fuertes…»

Jorge Rey manda un aviso que pone los pelos de punta a España, llegan fuertes lluvias que pueden ser esenciales. Es hora de empezar a cuidar algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días. Esta previsión del tiempo puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial en unos días en los que estaremos preparados para lo peor.

Este aviso puede ponernos los pelos de punta, las lluvias acabarán siendo las que nos marcarán de cerca. Es momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa. Gracias a un Jorge Rey que puede darnos algunos detalles esenciales que, sin duda alguna, no sabíamos que podríamos empezar a ver de una manera diferente. Las Cabañuelas parece que no mienten, sino más bien todo lo contrario, llega un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Jorge Rey manda un aviso destacado

Este aviso destacado de un Jorge Rey que, sin duda alguna, nos prepara para lo peor. Tocará empezar a ver llegar un giro destacado en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará en unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial.

Estos días en los que la primavera parece que llega con fuerza puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Parece que hemos tenido una primavera de esas que destacan, pero puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de aprovechar al máximo algunos elementos que parece que serán los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Una novedad que puede ser esencial y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Estos tiempos primaverales que pueden acabar generando un giro destacado en unos días en los que podremos empezar a tener en mente determinadas situaciones esenciales. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Este aviso de Jorge Rey puede ser clave para nuestros planes.

Las Cabañuelas no mienten ante lo que llega

Lo que llega en estos días es un cambio que Las Cabañuelas empiezan a poner en práctica. En estos días en los que descubrimos una situación que puede cambiarlo todo. Este método parece que nos ha dado una novedad esencial en estos días en los que empezamos a hacer planes.

Las redes sociales arden con un cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos sitúa en un vídeo viral de Jorge Rey en el que nos explica lo que puede pasar en breve. La previsión del tiempo parece que no trae buenas noticias sino todo lo contrario.

Más allá de lo que nos espera en breve, la AEMET ha lanzado una previsión del tiempo en estos días en los que la inestabilidad irá ganando terreno: «Este día persistirá la inestabilidad en el Cantábrico, interiores de Galicia, Ibérica norte, Pirineos y el norte de Castilla y León, con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas localmente fuertes, mientras que en el centro y sur peninsular y en Baleares se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque con abundante nubosidad de evolución diurna. En el Estrecho y mar de Alborán se esperan precipitaciones débiles. En Canarias, cielos nubosos y precipitaciones débiles más probables en el norte de las islas. Son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña, de la meseta norte y en Baleares, sin descartarlas puntualmente en otros litorales mediterráneos. Calima en la mitad sur peninsular. Temperaturas máximas en aumento en el sur y descenso ligero en el Cantábrico; no se esperan cambios relevantes en las mínimas, salvo aumentos de las mínimas en montañas del noroeste. En Canarias, sin cambios significativos».

Las alertas estarán activadas: «Predominará el viento flojo de componente este en la Península y en Baleares, salvo en el Cantábrico y Galicia, donde predominará el norte. Más intenso en los litorales, con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego. En Canarias, el viento será moderado de componente norte. Chubascos y tormentas localmente fuertes en el Cantábrico, interiores de Galicia, Ibérica norte, Pirineos y el norte de Castilla y León». Tocará esperar para ver qué es lo que nos estará esperando en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede tirar por tierra este esperado puente.