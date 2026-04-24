Jorge Rey confirma el fenómeno ‘El Niño’: olas de calor e inestabilidad antes de lo que imaginábamos

Las olas de calor e inestabilidad llegarán antes de lo esperado, Jorge Rey confirma lo que imaginábamos y lo hace con la mirada puesta a una serie de cambios esenciales. El tiempo juega un papel fundamental en estos días en los que tenemos que empezar a organizarnos y hacerlo de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar generando un destacado cambio que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Este fenómeno de El Niño que hemos visto llegar en otras ocasiones, parece que va a cobrar vida en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de forma esencial. Teniendo en cuenta que las temperaturas se van a convertir en las grandes protagonistas de unos días en los que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. Este fenómeno que nos está esperando puede variar por completo lo que pensábamos en unos días en los que Jorge Rey se adelanta a todos y nos explica lo que nos esperará.

El fenómeno de ‘El Niño’ lo confirma Jorge Rey

Este joven que en su día no dudó en darnos una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con ciertos elementos que pueden acabar marcando la diferencia.

En estos días en los que podremos empezar a ver llegar algunos cambios importantes que, sin duda alguna, se convertirán en la antesala de algo más. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, podría acabar generando más de lo que podríamos empezar a ver llegar.

Una novedad que, sin duda alguna, puede convertirse en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es momento de apostar por algunos cambios que, sin duda alguna, se convertirán en una novedad que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

Este giro radical que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en unos días en los que cada elemento cuenta de una manera en la que todo puede ser posible. El Niño lo confirma un Jorge Rey que sabe muy bien lo que nos estará esperando.

Olas de calor e inestabilidad antes de lo que esperaríamos

Antes de lo que esperaríamos podemos tener una serie de olas de calor e inestabilidad en estos días en los que cada detalle cuenta. Es momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente una serie de planes que se materializarán en algunos cambios.

Este vídeo viral se ha convertido en tendencia, pero cuidado, con la llegada de una novedad que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que podría convertirse en la antesala de algo más, con ciertas novedades que serán esenciales.

«La señal ya es clara. Tras meses dominados por La Niña, el sistema climático global ha entrado en una fase de neutralidad del ENSO, un estado de transición que, lejos de estabilizarse, apunta hacia un cambio de gran alcance. Las previsiones más recientes coinciden en una idea clave: El Niño está en camino y podría consolidarse en los próximos meses, con riesgo de evolucionar hacia un Superniño. No se trata de una evolución menor. Si los escenarios actuales se cumplen, el planeta podría enfrentarse a un episodio de El Niño moderado o incluso muy intenso antes de que termine el año».

Siguiendo con la misma explicación: «El paso de La Niña a El Niño no ocurre de forma abrupta. Es un proceso gradual, pero medible. En estos momentos, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un sistema en equilibrio, aunque con señales que ya anticipan el cambio. Los datos más recientes sitúan el índice Niño-3.4 en torno a valores cercanos a la media, lo que confirma esa fase neutra. Sin embargo, bajo la superficie del océano Pacífico ecuatorial se está produciendo algo decisivo: el calor acumulado está aumentando de forma sostenida. Este calentamiento en capas profundas lleva meses intensificándose. A su vez, las anomalías en los vientos —especialmente los del oeste— están favoreciendo que ese calor ascienda y se extienda. Es, precisamente, uno de los mecanismos que preceden al desarrollo de un episodio de El Niño. Las previsiones del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA son claras: existe una probabilidad elevada de que El Niño emerja entre mayo y julio de 2026 y se mantenga, al menos, hasta finales de año».