Jorge Rey advierte de la llegada inminente de una DANA a España: «Se tendrá Dominio anticiclónico importante»

La llegada inminente de una DANA a España es el motivo principal de esta advertencia de Jorge Rey. Este experto que no dudó en darnos algunos detalles de cambios que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, en estos días en los que cada elemento cuenta. Es hora de apostar claramente por un giro importante de guion en unos días en los que cada elemento es esencial. Se tendrá un dominio anticiclónico que puede ser importante y generar algunas situaciones del todo inesperadas.

Estos días en los que el tiempo acaba siendo uno de los grandes protagonistas, en los que realmente esperamos lo inesperado. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará unas jornadas en las que media España se desplazará. Deberemos estar preparados para una situación que puede acabar siendo la que nos hará estar a merced de un fenómeno que ya hemos visto en demasiadas ocasiones. El tiempo parece que nos dará una importante lección en unos días en los que cada detalle se convierte en protagonista de una situación poco común.

La llegada inminente de una DANA lo cambia todo

El buen tiempo parece que pasará a la historia con la llegada de un fenómeno que conocemos muy bien y que nos ha golpeado con demasiada fuerza en el pasado. Tenemos por delante ciertas peculiaridades que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Con la mirada puesta a unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que la lluvia puede convertirse en un problema. Sobre todo, si nos fijamos en lo que puede pasar en breve, siguiendo la previsión del tiempo de Las Cabañuelas.

Una DANA lo cambiará todo, este fenómeno que sólo de escucharlo puede hacerlos ver la llegada de una serie de situaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en breve.

El puente de mayo puede estar marcado por algunos cambios que acabarán marcando la diferencia y pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de saber qué es él lo que nos estará esperando en una semana en la que puede que todo cambie y acabará siendo esencial que tengamos en cuenta.

Jorge Rey lanza esta importante advertencia

Las redes sociales de Jorge Rey arden ante lo que está a punto de pasar, estaremos muy pendientes de un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados, sino más bien todo lo contrario. Esta advertencia puede acabar siendo la que nos marcará de cerca.

Este experto nos advierte de que se cumple la llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos pueden afectar más. Este tipo de previsiones del tiempo son, en esencia las que nos pueden tirar por tierra los planes de un fin de semana con importantes novedades.

La AEMET de momento advierte de lo que puede pasar en breve: «Con la llegada del aire frío en altura, la inestabilidad predominará en gran parte del interior peninsular. Se prevé abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas generalizados. Durante la madrugada, se espera que continúen las precipitaciones en Extremadura y el oeste de Castilla-La Mancha, y que se extiendan hacia la meseta norte. En la segunda mitad del día, se esperan chubascos fuertes acompañados de tormenta y de posible granizo en la meseta norte; con menor probabilidad, podrían darse en otros puntos de la meseta sur y de Andalucía oriental. En el noreste y en Baleares, los cielos estarán despejados o con nubes altas y, en Canarias, nubosos. Son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valencia. La calima irá desplazándose hacia el este peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en la Península y en Baleares, de forma notable el sureste, y subirán en el noreste; las mínimas subirán en la mitad occidental y bajarán en la oriental y en Baleares. En Canarias, se espera un ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas».

Las alertas estarán activadas ante la llegada de viento y frío: «Predominará el viento flojo y variable en el interior de la Península, del este, más intenso, en el tercio oriental. Será del oeste en el Cantábrico y del norte en Galicia y en Canarias. Chubascos fuertes y tormentas en el interior, más probables en la meseta norte. Descenso notable de las temperaturas máximas en el sureste».

Tocará esperar para ver qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que el tiempo será protagonista y puede traernos más de una sorpresa inesperada en estas zonas del país.