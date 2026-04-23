La AEMET activa el aviso amarillo por fuertes tormentas y granizo en estas comunidades

Este aviso amarillo por fuertes tormentas y granizo en estas comunidades puede cambiarlo todo, la AEMET no duda en lanzar esta advertencia. Es importante estar preparados para esta recta final de una semana en la que todo puede ser posible. Nos enfrentamos a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que son claves que tengamos en mente. Nada de dejar atrás la chaqueta, es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve.

El buen tiempo parece que puede convertirse en historia, en especial, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta. Estos días en los que realmente podríamos empezar a ver llegar unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. La AEMET no duda en esperar una serie de situaciones que pueden ser claves, los mapas del tiempo advierten de la llegada de tormentas y granizo en estas comunidades autónomas en las que se activará la alerta amarilla.

Se activa el aviso amarillo de la AEMET por fuertes tormentas

Una serie de fuertes tormentas están a punto de llegar, este aviso amarillo que tenemos en mente, puede convertirse en la antesala de un fin de semana con ciertos cambios. Estaremos muy pendientes de un giro radical en estas jornadas en las que empezamos a hacer planes para el fin de semana.

Estaremos muy pendientes de una situación que, sin duda alguna, acabará marcando unos días en los que cada elemento puede contar, con ciertos detalles que, sin duda alguna nos van a trasladar a lo peor de una estación del año en la que todo puede acabar siendo posible.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente la primavera puede acabar siendo la gran protagonista. Tendremos que esperar para ver llegar un giro radical que podría convertirse en la antesala de un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Del sol y las altas temperaturas que son totalmente anómalas, pasaremos a un importante descenso de las temperaturas que nos dejará en una situación del todo inesperada. El tiempo cambia y puede convertirse en motivo de alerta de la AEMET.

Estas son las comunidades afectadas por el cambio de tiempo

La previsión del tiempo de la AEMET no duda en darnos algunas novedades que pueden ser esenciales en estos días en los que realmente cada detalle puede ser el que nos haga tomar cartas en el asunto. Tocará estar muy pendientes de un cielo en el que parece que vamos a ver llegar lluvias y un destacado cambio de tendencia.

Los mapas del tiempo de la AEMET no fan, los expertos explican en su web que: «Se prevé un tiempo estable con cielos de nubes altas en gran parte del territorio y nubes bajas en los litorales del Mediterráneo y de Alborán. Por la mañana, podrán darse precipitaciones en el suroeste. Sin embargo, la llegada de aire frío en altura a partir de la tarde aumentará la inestabilidad. Se desarrollará abundante nubosidad en el interior, y podrán darse chubascos y tormentas, localmente fuertes, en los Pirineos y, continuando durante la noche, en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Salamanca y Ávila. En Canarias, los cielos estarán nubosos y podrán darse precipitaciones débiles en las islas más montañosas.

Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el interior sur de la Comunidad Valenciana. Seguirá habiendo algo de polvo en suspensión en el sur peninsular. Se espera que las temperaturas máximas bajen en el tercio oriental de la Península, incluso de forma notable en la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro, y suban en el resto. Predominarán los descensos de las mínimas en la Península. En Canarias, se mantendrán sin cambios relevantes».

Siguiendo con la misma explicación: «El viento soplará flojo en general, del este en el Cantábrico y en la mitad oriental peninsular, y de componente sur en la occidental. El viento será moderado en los litorales, con probables rachas muy fuertes en la costa de Almería y otras zonas del sureste. En Canarias, el viento será moderado y de componente norte. Chubascos y tormentas, localmente fuertes, en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León y Pirineos. Probables rachas de viento muy fuertes en el litoral de Almería. Descenso notable de las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro».

Estas zonas del país se verán afectados por unos cambios que nos alejarán de esta especie de verano que hemos tenido en estos días pasados.