A partir del viernes 24 de abril llega una DANA a España que va a reventar el fin de semana: tormentas nunca vistas hasta ahora

A pesar de este comienzo de semana con un calor intenso que nos hacía pensar que era impensable que no nos estuviéramos imparablemente hacia el verano. Sin embargo, a final de semana nos daremos de bruces con la realidad y las bajas temperaturas y precipitaciones volverán a azotar la península ibérica, con una DANA en este fin de semana.

Aunque ayer y hoy las temperaturas alcanzarán los 35 grados centígrados de máxima en algunos de los puntos del país, a partir del jueves se descolgará una borrasca proveniente del Atlántico y podría provocar que una DANA desembocase en España en las costas del oeste peninsular este fin de semana. Esta borrasca puede favorecer la llegada de polvo en suspensión, por lo que en algunas zonas de España las precipitaciones sumadas a este polvo en suspensión formarán barro en todas las superficies de las ciudades afectadas.

Aunque durante el jueves se esperan pocas precipitaciones, a partir del viernes y hasta finales de semana llegarán los cambios más importantes en la climatología española. Castilla y León, la Cordillera Cantábrica, zonas del interior de Galicia, los Pirineos y partes de Extremadura y Andalucía serán las zonas más afectadas con precipitaciones muy intensas y unas más que notables bajadas de las temperaturas durante toda la jornada del viernes.

El sábado, sin embargo, será turno de todo el interior peninsular: Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Castilla y León otra vez serán las comunidades autónomas donde la nueva DANA actúe con más intensidad. Los expertos recomiendan tomar las precauciones que ellos recomienden y, si es posible, salir poco a la calle. La llegada de esta nueva DANA primaveral hará que estemos muy pendientes de cómo se comporta la climatología en estos fenómenos tan impredecibles. Esperemos que, cuando pase esta DANA, llegue el buen tiempo primaveral que tanto hemos echado de menos durante todos los meses de invierno.