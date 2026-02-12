Cerca de un millar de aves orilladas han aparecido en las costas de Galicia, Cantabria y Asturias como consecuencia del intenso tren de borrascas que azota España desde hace 15 días. El término «aves orilladas» se refiere a aquellas aves, vivas o muertas, que llegan hasta las playas arrastradas por temporales o condiciones meteorológicas adversas, especialmente tras luchar contra las tormentas en alta mar hasta sucumbir por agotamiento e inanición.

Los principales afectados por estos episodios climatológicos son los frailecillos atlánticos, pequeñas aves marinas muy conocidas por su vistoso pico rojo. Estas especies crían en el norte de Europa (Islandia, Noruega, Irlanda y Reino Unido) y bajan hasta latitudes españolas a pasar el invierno. Al transcurrir la mayor parte de su ciclo vital invernal en alta mar, los ejemplares más débiles o inexpertos se debilitan cuando hay temporales, por lo que muchos acaban muriendo de agotamiento.

Frailecillos como principales víctimas

La organización SEO/BirdLife está recopilando datos a través de la app ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas), una herramienta disponible para iOS y Android con la que cualquier ciudadano puede reportar hallazgos de aves marinas heridas o muertas en playas y costas. Hasta el momento se tiene constancia de más de 800 frailecillos orillados, casi todos muertos y algunos vivos en mal estado que están siendo enviados a centros de recuperación de fauna.

Varios de estos ejemplares portaban anillas científicas que han permitido determinar que provienen de colonias del Reino Unido. Las aves orilladas han aparecido especialmente en las costas de Galicia, entre las Rías Baixas y la Costa da Morte, debido a la predominancia de los vientos de sur y suroeste, y en menor medida en Cantabria y Asturias, así como en la fachada atlántica de Francia y el norte de Portugal.

Recomendaciones ante el hallazgo

La aparición de aves marinas orilladas en las costas españolas es un fenómeno habitual, sobre todo en invierno, cuando afecta especialmente a aves invernantes del grupo de los álcidos (frailecillos, alcas y araos). Sin embargo, la persistencia del actual tren de borrascas sobre la península ibérica está provocando un incremento significativo de estos episodios de mortalidad masiva.

Desde SEO/BirdLife insisten en que, en caso de localizar un ave orillada, no se debe manipular para evitar cualquier riesgo de transmisión de enfermedades. Es necesario el uso de guantes y mascarilla y tener permiso para ello. Además, debido a la gripe aviar, se debe tener especial precaución, evitando incluso que los perros se acerquen a ellas.

Llamar al 112 o Centros de Recuperación

Por todo ello, ante el hallazgo de un ave, muerta o viva en mal estado, la organización recomienda llamar al Centro de Recuperación de Fauna (CRF) provincial o al 112. También animan a descargarse la app ICAO para registrar la mortalidad de aves marinas. Los datos aportados permiten, además de caracterizar estos fenómenos de mortalidad masiva naturales, poder identificar otras causas de mortalidad ligadas a la actividad humana, como la contaminación por hidrocarburos.

La información recopilada proporciona datos clave sobre la «mortalidad de fondo», que resulta importante a la hora de poner en contexto los fenómenos de mortalidad inusuales, ligados por ejemplo a vertidos de hidrocarburos. Los recorridos ICAO por las playas para subir información a la app se pueden realizar en cualquier momento del año, aunque se anima a realizarlos especialmente en los días posteriores a temporales.

Contaminación por hidrocarburos en Francia

En Francia, donde también están apareciendo aves orilladas, la Liga Francesa para la Protección de las Aves (LPO), socio de BirdLife, ha reportado que algunas de las aves recogidas con motivo de este episodio están manchadas de fuel. Esas manchas de hidrocarburos son compatibles con el combustible procedente de los petroleros Tanio y Erika, naufragados en 1980 y 1999 respectivamente, que parecen continuar vertiendo pequeñas cantidades de combustible.

Desde SEO/BirdLife afirman que, si bien en Galicia algunas de las aves orilladas localizadas están manchadas por hidrocarburos, es poco probable que sean por esos vertidos dada la dirección del viento, debiéndose probablemente a pequeños vertidos de barcos que se producen regularmente en las costas españolas. La organización conservacionista insta a la ciudadanía a mantener la vigilancia constante de las playas y a reportar sin demora cualquier hallazgo de aves mediante la aplicación móvil ICAO.