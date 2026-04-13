España en alerta por el ‘Superniño’: un fenómeno meteorológico que amenaza con llegar este verano

El vaivén de temperatura y fenómenos meteorológicos que ha ocurrido en nuestro país estos días ha sido tan frenético que ha sido muy complicado seguirles el ritmo. Desde 30 grados cuando menos te lo esperas, a frío invernal o viento que parecía que íbamos a salir volando. Pues bien, este ritmo no para y el Superniño amenaza con aterrizar en nuestro país.

El Superniño es un fenómeno meteorológico que podría afectar a nuestro país durante todo el verano. Proveniente del océano Pacífico, el Superniño es un fenómeno que calienta por alrededor de 2 grados centígrados de media el océano Pacífico oriental. Esta situación hace que el aire y fenómenos provenientes de este océano afecten a gran parte del planeta, incluyendo a España. Los expertos prevén que el verano de España sea uno de los más cálidos de la historia, registrando temperaturas récord en regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía; es decir, las zonas del interior sur del país. Sólo la cordillera cantábrica y parte del norte peninsular no se verían afectados por el Superniño.

Este fenómeno meteorológico se experimentará entre los meses de junio y noviembre principalmente y podría afectar la temperatura del planeta mediante una subida de 0,1 o 0,2 grados centígrados. Otro de los efectos secundarios que también señalan los expertos es la reducción de huracanes en el océano Atlántico, sumado a un aumento en las lluvias torrenciales por toda Suramérica. La comunidad científica de todos los países —incluido España— insiste en la necesidad de preparar planes específicos para combatir los fenómenos meteorológicos del Superniño. Estos planes pasan por manejar adecuadamente los recursos hídricos del país, avisar a la población de los efectos de salir a la calle en las horas de mayor temperatura y legislar para evitar catástrofes climáticas por culpa del calor extremo o una sequía prolongada en el tiempo.