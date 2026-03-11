Qué son las auroras boreales y cómo se forman en la atmósfera

¿Alguna vez has visto fotos o videos de auroras boreales y te has preguntado si son reales o trucadas? Es que este fenómeno natural parece sacado de una película de ciencia ficción. Imagina ver luces verdes, rosas o moradas moviéndose en la noche, como cortinas gigantes bailando. ¡Eso son las auroras boreales! Uno de los espectáculos naturales más alucinantes. Antes, la gente no sabía qué causaba estas luces misteriosas. En el norte de Europa, había historias curiosas. Algunos pensaban que eran espíritus, otros mensajes de dioses o señales de guerras. Ahora sabemos que no es magia, pero siguen siendo impresionantes.

¿Cuál es la explicación?

Para entender las auroras, miremos al Sol. Aunque lo vemos tranquilo, es una estrella activa que lanza energía al espacio: el viento solar. Este viento viaja rápido y, cuando llega a la Tierra, choca con nuestro escudo natural: el campo magnético. Este campo protege la atmósfera y desvía las partículas. Pero cerca de los polos, el campo magnético tiene caminos abiertos por donde se cuelan partículas del viento solar. Al chocar con los gases de la atmósfera, se produce el fenómeno.

Es un espectáculo que parece sacado de un cuento de hadas, rodeado de una gran capa de misterio y magia. En el norte se les conoce como boreales, mientras que en el sur son australes. El término correcto es el de auroras polares, puesto que afecta a ambos polos terrestres. Una manifestación completamente natural, piezas fundamentales dentro de la historia del planeta y de la humanidad.

El fenómeno se produce al chocar las partículas solares con diferentes átomos de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, dichos átomos acumulan energía y después la proyectan como las luces que conocemos. Los colores vistosos que solemos ver, dependen del tipo de gas liberado y de la altura.

¿Cómo verlas?

Para ver bien las auroras boreales, hay que revisar calendarios, como el Calendario lunar marzo 2026, que te dice cuándo habrá noches oscuras, así se ven mejor.

Las fases de la Luna influyen en el cielo nocturno. La luna llena marzo 2026 ilumina el cielo y dificulta ver estrellas débiles. Pero si una aurora es potente, se ve incluso con Luna llena.

Aparte de las auroras, hay otros eventos espectaculares, como el eclipse lunar marzo 2026. Aquí, la Tierra bloquea la luz del Sol y la Luna se ve oscura o rojiza.

También hay conjunciones, cuando dos objetos del cielo parecen acercarse. Por ejemplo, la conjunción luna spica hace que la Luna parezca cerca de la estrella Spica.

Algo pasa parecido con la conjunción venus saturno, donde estos planetas parecen alinearse. ¡Aunque están separadísimos en el espacio!

A lo largo del año, hay momentos importantes por el movimiento de la Tierra, como el equinoccio primavera 2026, cuando el día y la noche duran lo mismo.

Pero las auroras boreales son de lo más impresionante. ¡Su forma cambia todo el tiempo! A veces son arcos gigantes, otras espirales o cortinas ondulantes.

Ninguna aurora es igual. Puedes estar varias noches en el mismo lugar y ver cosas diferentes A veces el cielo se ilumina suavemente en verde, otros el espectáculo es más intenso y los colores se mueven por todo el cielo. Además de ser preciosas, las auroras ayudan a los científicos a entender cómo interactúan el Sol y la Tierra.

El mecanismo para que se originen las auroras polares

Cuando la ionosfera recibe la energía de las partículas solares, se activan sus átomos y moléculas. Este es el momento en que se genera una intensa actividad de acumulación de fuerza. Al detenerse esa activación, todo vuelve al estado normal y entonces se produce la liberación del poder acumulado en forma de luz. Es esa carga liberada la que provoca la formación de las auroras.

Para que todo ocurra es necesario que se afecten los óvalos aurorales situados en los polos magnéticos de la Tierra. (No se deben confundir con los polos geográficos). Es hacia estos puntos donde el campo magnético desvía las partículas solares. Su visibilidad también depende de que la ionosfera cuente con la suficiente carga de gases.

No hay manera de predecir la intensidad de este fenómeno luminoso. Pero una vez que se produce el ciclo solar, les lleva unos tres días a esas partículas solares golpear las capas externas del globo terráqueo.

Los colores

Se trata de un gran derroche de coloración la que produce la interacción de las moléculas de la atmósfera terrestre con las partículas solares. El oxígeno es el elemento que da origen a las luces de color verde, amarillo y rojo. Mientras que los átomos de nitrógeno son los responsables de las ‘llamaradas’ azules y violetas.

Las diferentes tonalidades dependen de la altura en que chocan ambos elementos. Sobre los 240 km de altura los tonos son rojos, por debajo y hasta los 160 km son verdes. Entre estos y los 95 km son moradas y más abajo, azules.

Variedad de estos fenómenos cósmicos

Las auroras boreales tienen diferencias que dependen de su composición y altura. También importa su interacción con la atmósfera. Otro factor que se debe tomar en cuenta es el índice KP, un patrón que sirve para medir la fuerza geomagnética de la aurora polar. Este va desde cero, cuando no hay ninguna, hasta nueve, que representa la medida de máxima actividad solar. Los niveles más comunes son uno, dos y tres.

Es en ese conjunto de factores donde se producen la variedad de formas. Por ejemplo, se tienen los llamados arcos, que se dan cuando el índice KP es bajo. Las bandas son arcos, pero más amplios en su curvatura. Cuando el KP es muy alto toman la forma de corona. Mientras que las auroras difusas no tienen forma definida.

Cuándo son más visibles las auroras boreales

Las noches oscuras de otoño o invierno ofrecen mayores probabilidades de poder disfrutar de este ‘show de luces’. Un evento que ninguna tecnología ha alcanzado a replicar. Por supuesto que cuanto más oscuras sean las noches, mejor.

En el polo norte, entre los meses de enero y marzo se dan las auroras más llamativas. Aunque también hay que considerar que durante esta temporada el frío es todavía más intenso de lo que por lo general es. Cuando comienza el verano aumenta la claridad y aunque haya una tormenta con un alto KP, es mucho más difícil de apreciar.

Para no tener que enfrentar temperaturas súper extremas y disponer de noches completamente oscuras, los días de septiembre y octubre son los mejores para visitar el extremo boreal. Incluso se puede ver el reflejo de las luces sobre las superficies de los lagos que aún no se han congelado.

Quiero ver una aurora boreal. ¿A dónde ir?

Si quieres disfrutar de las auroras boreales, Islandia, Finlandia, Suecia, Groenlandia, Noruega, Alaska, Rusia o Canadá son los destinos que tienes para elegir. Eso sí, sin importar la época del año, mantente bien abrigado.

