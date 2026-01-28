Muchos españoles se hacen la misma pregunta mientras miran el termómetro: ¿dónde está ese «invierno cálido» que nos prometieron? Tras semanas de alertas por frío y nieve, la sensación general es de desconcierto ante las previsiones de la AEMET.

Sin embargo, no es que los meteorólogos se hayan equivocado por completo, sino que a veces interpretamos los mapas de probabilidad de forma demasiado optimista. Te explicamos los motivos científicos detrás de este «engaño» térmico.

La trampa de las probabilidades

Cuando vemos un mapa del tiempo teñido de rojo que indica un «70% de probabilidades de un invierno cálido», tendemos a pensar que el frío ha desaparecido de la ecuación. Gran error. Los expertos aclaran que ese porcentaje deja un margen (aunque sea pequeño) para que ocurra todo lo contrario.

En meteorología, trabajar con modelos estacionales no es una ciencia exacta de «mañana lloverá», sino una tendencia a largo plazo. Que la media de los tres meses de invierno vaya a ser alta no impide que suframos olas de frío polar de diez días que nos dejen tiritando. Al final, un par de semanas gélidas pueden quedar camufladas en la estadística si el resto del mes los termómetros se disparan.

¿Qué ha pasado este año?

La configuración atmosférica de estas últimas semanas ha permitido que masas de aire muy frío se asienten sobre la Península. Aunque la tendencia global apunta a un calentamiento evidente, la variabilidad climática sigue mandando en el corto plazo.

Los expertos señalan tres factores clave:

La interpretación de los mapas : un invierno « más cálido de lo normal » puede significar simplemente 1°C por encima de la media histórica, algo que el cuerpo humano apenas nota frente a un viento del norte.

: un invierno « » histórica, algo que el cuerpo humano apenas nota frente a un viento del norte. Fenómenos puntuales : borrascas o anticiclones posicionados estratégicamente pueden «bombear» frío ártico hacia España de forma repentina.

: posicionados estratégicamente pueden «bombear» frío ártico hacia España de forma repentina. El caos atmosférico: a partir de los 10 días de previsión, la fiabilidad cae drásticamente, lo que convierte las predicciones estacionales en una guía de tendencias, no en un calendario fijo.

En definitiva, que el invierno sea cálido sobre el papel no nos libra de sacar el abrigo gordo. La atmósfera tiene sus propios planes y, por ahora, parece que el frío y la nieve no se quieren marchar del todo.