España afronta este martes una jornada meteorológica muy complicada por el impacto de la borrasca Joseph, que mantiene a casi todo el país (con la única excepción de Canarias) bajo distintos avisos por fenómenos adversos. Lluvias intensas, viento fuerte, temporal marítimo, nieve y episodios de deshielo configuran un escenario de alto riesgo en amplias zonas del territorio, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET activa la alerta roja en Pontevedra

La situación más delicada se concentra en Pontevedra, donde se ha activado el aviso rojo por precipitaciones extremas. En esta provincia gallega podrían superarse los 120 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, un volumen excepcional que eleva el riesgo de inundaciones y desbordamientos. De hecho, expertos meteorológicos advierten de que el oeste de Pontevedra podría acumular entre 250 y 300 l/m² a lo largo de la semana, situándose como una de las áreas más lluviosas de Europa en los próximos días.

El nivel naranja por lluvias se extiende también a Ávila, Zamora, Cáceres, A Coruña y Ourense, mientras que otras provincias como Cádiz, Málaga, Sevilla, Salamanca o Toledo permanecen en aviso amarillo por precipitaciones persistentes, aunque menos intensas.

Fuertes oleajes en las zonas costeras

El temporal marítimo es otro de los grandes protagonistas del día. El oleaje mantiene avisos en buena parte del litoral, con especial incidencia en las costas de Galicia, Almería, Murcia y el norte peninsular, donde se han activado alertas de nivel naranja. En otras zonas costeras, como Baleares, Andalucía occidental, Cataluña, Cantabria o el litoral valenciano, el aviso es amarillo por mar agitada y fuerte mar de fondo.

A esto se suma el viento, que soplará con rachas muy intensas en amplias regiones del país. Prácticamente todas las comunidades peninsulares registran avisos por viento fuerte, tanto en zonas costeras como en áreas de interior y de montaña, con especial atención a Castilla y León, Andalucía, Aragón y el norte peninsular.

Descenso de la cota de nieve

La entrada de aire frío asociada al frente atlántico provocará además un descenso acusado de la cota de nieve. De pasar de los 2.000 metros, bajará hasta situarse entre 500 y 900 metros en el noroeste y entre 900 y 1.400 metros en el resto de la Península. Las nevadas afectarán a zonas de Galicia, la Cordillera Cantábrica, Pirineos y, a última hora, a sierras del sureste, con avisos activos en puntos de Madrid, Cuenca y Guadalajara. En Ávila y Segovia, el riesgo se centra en el deshielo.

Según AEMET, el frente frío cruzará la Península de noroeste a sureste, dejando cielos muy nubosos y lluvias generalizadas, más débiles en el extremo oriental y Baleares. En Canarias, en cambio, predominará el tiempo estable, con intervalos nubosos pero sin precipitaciones destacables.