Qué tiempo hará durante la Feria de Abril 2026: la previsión de la AEMET en Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla 2026 ya está a la vuelta de la esquina y, como cada año, hay una duda que se repite entre quienes tienen pensado ir y que tiene que ver con algo que siempre preocupa: qué tiempo va a hacer. Porque no es lo mismo pasear por el Real con sol que hacerlo mirando al cielo por si cae un chaparrón. ¿Y qué dice la AEMET que va a pasar este año?

De momento, las primeras previsiones empiezan a aclarar el panorama, aunque con matices. Por un lado, los datos oficiales permiten ver con bastante fiabilidad cómo arrancará la semana. Por otro, las estimaciones a más días dibujan una tendencia que también invita al optimismo. Y si hay algo que coincide en todas ellas es bastante claro: el calor podría ser más protagonista que la lluvia durante la Feria de Abril 2026 así que parece que estamos de enhorabuena.

Qué tiempo hará durante la Feria de Abril 2026

La previsión más fiable a día de hoy es la de la AEMET, que de momento sólo alcanza hasta el lunes 20 de abril, justo en el arranque de la Feria. Según estos datos, Sevilla vivirá un inicio de semana con tiempo estable, sin precipitaciones y con temperaturas en claro ascenso. Las máximas podrían moverse entre los 31 y los 34 grados en esos primeros días, cifras que llaman la atención teniendo en cuenta la época del año.

Las mínimas, por su parte, rondarán los 14 o 15 grados, lo que deja noches suaves y bastante agradables, sin cambios bruscos de temperatura. En conjunto, un arranque de Feria con sol, ambiente seco y calor poco habitual para abril.

Un calor más propio de mayo o junio

Lo que muestran estos primeros días no es lo habitual. Superar los 30 grados en abril no es lo más frecuente en Sevilla, y menos de forma tan continuada. Esto se va a notar especialmente durante el día, cuando el ambiente en el recinto ferial puede resultar más exigente, sobre todo en las horas centrales. Por la noche, en cambio, la situación será más llevadera, con temperaturas más suaves. En cualquier caso, todo apunta a una Feria que comenzará con sensación casi veraniega, algo que puede condicionar tanto la forma de vestir como los horarios de quienes la visiten.

La tendencia para el resto de la Feria

A partir del lunes 20 de abril, la previsión entra en un terreno menos preciso. La AEMET todavía no ofrece datos cerrados para toda la semana, por lo que hay que recurrir a modelos y portales especializados para hacerse una idea.

En este sentido, las estimaciones de eltiempo.es coinciden en señalar que ese ambiente cálido y estable podría mantenerse durante buena parte de la Feria. Los primeros días seguirían moviéndose cerca de los 29 o 31 grados, con una posible bajada progresiva conforme avance la semana. Esa bajada no implicaría frío ni mucho menos, sino un ajuste hacia valores algo más contenidos, en torno a los 27 o 28 grados, que seguirían siendo temperaturas agradables.

Baja probabilidad de lluvia en Sevilla

Otro de los puntos clave es la lluvia, y en Sevilla pueden estar tranquilos ya que las previsiones no contemplan precipitaciones relevantes en los primeros días de la Feria, y la tendencia a medio plazo tampoco apunta a un cambio brusco en ese sentido. El escenario dominante es de estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados o poco nubosos. Esto no significa que no pueda haber cambios, porque abril es un mes imprevisible, pero a día de hoy la lluvia no aparece como un factor a tener en cuenta en el arranque de la Feria de Abril 2026

Un patrón de estabilidad que favorece el buen tiempo

Detrás de estas previsiones hay una situación bastante típica cuando se habla de tiempo estable: dominio de altas presiones y entrada de aire cálido. Algunos modelos incluso sitúan una posible vaguada al oeste de la Península, aunque sin una afectación directa clara sobre Andalucía occidental. En la práctica, esto se traduce en días tranquilos, sin grandes sobresaltos y con temperaturas suaves o altas para la época por lo que parece que el tiempo va a acompañar.

Qué esperar realmente en la Feria de Abril 2026

Como decimos, y con todo lo que se sabe hasta ahora, la idea general es bastante clara. La Feria de Abril 2026 apunta a arrancar con calor, sol y ambiente seco en Sevilla. A partir de ahí, es posible que las temperaturas se moderen ligeramente con el paso de los días, pero sin cambios bruscos ni previsión de lluvias destacables en principio.

Eso sí, todavía quedan días y la previsión puede ajustarse. Como suele pasar en primavera, el tiempo puede dar algún giro de última hora. Pero si se mantienen las tendencias actuales, todo indica que este año habrá que preocuparse más por el calor que por el paraguas y que la Feria de Abril es posible que sea una en la que el sol predomine así que seguramente serán muchos los que esperen a las horas de la tarde para disfrutar de ella.