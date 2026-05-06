Colas en Lidl a partir de hoy, 6 de mayo, por la hidrolimpiadora de bajo consumo de 1.800 W de potencia y 135 bares de presión

Limpiar la terraza, el coche o incluso la fachada suele ser una de esas tareas que se dejan siempre para cuando se tiene tiempo o directamente para cuando tenemos vacaciones. El problema es que todavía queda para ese momento y cuando lo hace, muchas veces la manguera no es suficiente ya que la suciedad sigue ahí, incrustada, y el resultado no convence, pero por suerte Lidl tiene una hidrolimpiadora que no sólo es eficaz sino que además tiene un precio que no te vas a creer.

Y es que cada vez más gente opta por una hidrolimpiadora en casa ya que con modelos como este que os queremos presentar, no hace falta tener un equipo profesional ni gastarse una fortuna. Y lo mejor es que es de Lidl y lo podéis comprar incluso vía web. Se trata de un modelo de su marca PARKSIDE que está pensado justo para eso, para limpiar bien, sin complicarse y sin disparar el consumo. Una hidrolimpiadora de 1.800 W que, sin ser de gama alta, tiene cifras más que interesantes para el día a día. Y ahí está, precisamente, su atractivo.

Colas en Lidl por la hidrolimpiadora de bajo consumo

Uno de los errores más comunes cuando se busca una hidrolimpiadora es pensar que cuanto más potente, mejor. Pero en casa no siempre hace falta una máquina profesional. Lo importante es que tenga la presión adecuada para eliminar la suciedad sin quedarse corta. En el caso de la hidrolimpiadora de Lidl alcanza los 135 bares, que ya es un nivel bastante solvente para limpiar suelos exteriores, paredes, muebles de jardín o el coche. No se queda en algo básico, pero tampoco se pasa de potencia, lo que ayuda a que sea más manejable y segura.

A esto se suma un caudal máximo de 420 litros por hora. Es una cifra equilibrada, que permite trabajar con cierta rapidez sin gastar más agua de la cuenta. De hecho, uno de los puntos que Lidl destaca es el ahorro ya que puede reducir el consumo hasta en un 88 % frente a una manguera tradicional. Y eso, tal y como están las cosas, no es un detalle menor.

Tres boquillas para no usar siempre la misma presión

Aquí es donde este tipo de producto marca la diferencia frente a opciones más simples. No todo se limpia igual, y tener distintos accesorios ayuda mucho. Incluye una boquilla estándar, que es la que se usa para la mayoría de tareas; una boquilla turbo, pensada para cuando la suciedad está más pegada de lo normal; y una boquilla de espuma con depósito de 0,6 litros, muy útil para el coche o superficies donde conviene aplicar detergente antes de aclarar.

El cambio entre ellas es rápido gracias al sistema Quick Connect. No hay que andar enroscando ni perdiendo tiempo. Es conectar y listo, algo que se agradece cuando estás en mitad de la limpieza.

Pensada para moverse sin esfuerzo

Otro punto importante es cómo se maneja ya que si la máquina es incómoda, se acaba usando menos. Este modelo pesa unos 7,5 kilos, así que no es excesivamente pesado. Además, lleva ruedas grandes y tiene asa extensible que facilitan moverlo por el jardín o la terraza sin tener que cargar con él todo l tiempo.

La manguera de alta presión, de 7 metros, también ayuda bastante. Tiene sistema antitorsión, lo que evita esos giros incómodos que acaban interrumpiendo el trabajo. Parece un detalle menor, pero cuando se usa, se nota.

Y luego está la empuñadura, que es ergonómica y tiene seguro para niños. A esto se suma el sistema de arranque y parada automáticos: el motor solo funciona cuando aprietas el gatillo. Esto no solo ahorra energía, también hace que el uso sea más cómodo y alarga la vida útil del equipo.

Lista para usar desde el primer día

Algo que suele molestar en este tipo de productos es tener que comprar accesorios aparte, pero este no es el caso ya que la hidrolimpiadora de Lidl lleva prácticamente todo lo necesario: conexión al grifo con filtro, lanza, boquillas, pistola de espuma, aguja de limpieza e incluso un detergente de medio litro para empezar a usarla nada más sacarla de la caja. Además, es compatible con el sistema PARKSIDE Click, así que se puede adaptar a otros accesorios habituales si ya se tienen en casa.

Un precio que no te vas a creer

Todo esto llega con un precio de 64,99 euros, que es probablemente una de las claves de su atractivo. No es una máquina profesional, pero tampoco pretende serlo aunque sí que resulta efectiva y atractiva si miramos la calidad-precio.Tiene potencia suficiente, varios accesorios útiles, un consumo contenido y un diseño pensado para no complicar las cosas. Al final, es una de esas herramientas que, cuando la tienes, acabas usando más de lo que pensabas. Porque lo que antes daba pereza, de repente se hace mucho más rápido.