El aperitivo crujiente de Mercadona que es mucho mejor que las patatas fritas: por sólo 1,40 euros
Mercadona lanza un nuevo formato para los famosos torreznos y triunfa
Mercadona siempre ha contado con muchos snacks a los que nadie se puede resistir ya sean patatas fritas, cortezas, frutos secos o propuestas novedosas. Pero si hay un snack que siempre se cuela entre los más vendidos esos son los Torreznos Hacendado que llevan años triunfando en sus tiendas. Sin embargo, la cadena valenciana apuesta ahora por darles un giro y lanza los Torreznillos Hacendado que son cortezas de cerdo fritas ahumadas con un tamaño algo más pequeño, a un precio de 1,40 euros la bolsa de 100 gramos. Un aperitivo o snack perfecto para celebrar por ejemplo los goles que la selección marque dentro de poco cuando arranque el Mundial el próximo mes de junio.
Y es que los torreznos son ese tipo de snack que siempre apetece. Ese crujido, ese punto salado, ese sabor potente que llena bastante más que unas simples patatas fritas. Pues bien, los nuevos Torreznillos de Mercadona van justo en esa línea, aunque con un formato más pequeño y fácil de comer, casi pensado para abrir la bolsa y no parar. No es exactamente lo mismo que el torrezno tradicional, eso también hay que decirlo, pero sí mantiene esa esencia. Son cortezas de cerdo fritas con un ese ahumado bastante marcado que se nota desde el primer bocado. Y eso, al final, es lo que engancha. No tanto la novedad, sino ese sabor reconocible que recuerda a algo de siempre.
Además, tienen ese punto de ligereza que hace que no resulten tan pesados como otros aperitivos del mismo estilo. No es que sean ligeros en sentido estricto, porque estamos hablando de un snack, pero sí es verdad que se comen con más facilidad y no empalagan tanto como podría parecer.
El snack que triunfa en Mercadona
Las patatas fritas siguen siendo el rey entre los aperitivos, eso no lo va a cambiar nadie, pero sí es cierto que cada vez hay más gente que busca alternativas distintas, ya sea por sabor, por textura o simplemente por cambiar un poco. Aquí es donde estos Torreznillos de Mercadona están ganando terreno como un mejor aperitivo. Primero, por el crujiente ya que es mucho más intenso que el de una patata frita normal. Y luego está el sabor. Mientras que las patatas fritas suelen ser más neutras, incluso cuando llevan sabores añadidos, en este caso el ahumado y el punto salado hacen que cada pieza tenga bastante más personalidad.
También influye otro detalle que cada vez mira más gente y que son los hidratos de carbono. Este producto prácticamente no tiene, lo que hace que algunos lo vean como una alternativa ocasional dentro de dietas más bajas en carbohidratos. No es un producto saludable como tal, pero sí diferente en ese aspecto.
Precio bajo y formato pensado para cualquier ocasión
Si algo caracteriza a Mercadona es que sabe ajustar muy bien el precio de este tipo de productos. Y aquí vuelve a hacerlo. Por 1,40 euros tienes una bolsa de 100 gramos que, siendo sinceros, no dura demasiado una vez abierta. Es el típico producto que compras para probar y acabas repitiendo. También encaja muy bien en situaciones concretas como ver un partido, una tarde de sofá, una comida informal o incluso como acompañamiento improvisado si viene alguien a casa.
El formato, además, es bastante práctico. No ocupa mucho, se puede guardar sin problema y no necesitas preparación previa. Abrir y listo. De hecho, en el propio envase recomiendan abrirlo unos minutos antes de consumir, pero la realidad es que la mayoría lo abre y empieza directamente.
Un aperitivo sin gluten que amplía su público
Otro punto que puede pasar desapercibido pero que tiene importancia es que se trata de un producto sin gluten. Esto hace que pueda consumirlo más gente sin preocuparse, algo que cada vez se tiene más en cuenta en este tipo de productos. En cuanto a los ingredientes, no hay sorpresas ya que lleva corteza de cerdo con tocino, grasa de cerdo, sal y antioxidantes. Es un producto sin demasiadas vueltas, y eso también forma parte de su atractivo.
Eso sí, como cualquier snack de este tipo, conviene consumirlo con moderación. Tiene un contenido elevado en calorías (570, grasas (37 gramos con 13 gramos saturadas) y sal (2,7 gramos), algo lógico teniendo en cuenta de qué está hecho. Pero dentro de un consumo ocasional, entra perfectamente.
Mercadona lleva tiempo afinando muy bien este tipo de lanzamientos. Productos sencillos, reconocibles, con precios ajustados y que funcionan casi solos. Y los Torreznillos encajan justo en ese perfil. No son revolucionarios, no vienen a cambiar nada, pero sí aportan algo diferente dentro de lo de siempre. Y eso, muchas veces, es más que suficiente para que un producto se convierta en habitual en muchas casas. De hecho, no sería raro que en poco tiempo se conviertan en uno de esos aperitivos que desaparecen rápido de las estanterías, sobre todo en fines de semana o en épocas de eventos deportivos, cuando el consumo de snacks se dispara.