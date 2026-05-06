Llorca pide garantías de que ningún alumno tendrá problemas para ser evaluado durante la huelga

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido este miércoles que garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados será una de las condiciones de la Generalitat Valenciana para negociar frente a la inminente huelga de profesores en el territorio. Además, ha dejado otra cuestión muy clara: que será la Consellería de Educación y, por tanto, su titular, Carmen Ortí, quien efectúe una propuesta de acuerdo a los sindicatos para acabar con el conflicto. De hecho, Pérez Llorca ha adelantado este miércoles que «mañana mismo», la propia Consellería hará una propuesta a los profesores para tratar «lo que están reivindicando».

Pérez Llorca se ha mostrado en todo momento conciliador en relación a la huelga de educación: «Creo que hay que respetar el derecho a la huelga de los profesores y los maestros», ha afirmado. Para, a continuación, advertir que «también, hay que garantizar las evaluaciones de los niños. Especialmente, de los alumnos de Bachillerato. Eso tiene que ser una condición también para hablar».

En concreto, Perez Llorca ha abogado por el «entendimiento» por parte de la Generalitat y de los profesores. Pero, sobre todo, según ha explicado: «Tiene que haber una garantía de que ningún alumno tenga ningún problema a la hora de ser evaluado por sus profesores. Hay que combinar todo eso y, estoy seguro, de que llegaremos a un entendeimiento».

Hay que recordar que la Consellería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno valenciano, que dirige la antes mencionada Carmen Ortí, ha remitido una propuesta para que todo el profesorado de Segundo de Bachillerato sea considerado servicio mínimo en la huelga indefinida de la educación valenciana, que arrancará el ya muy cercano 11 de mayo. El objetivo de esta medida es garantizar el acceso a las Pruebas de Acceso a la Universidad, lo que se conoce como PAU.