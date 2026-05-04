Todos los profesores de 2.º de Bachillerato serán servicio mínimo en la huelga del 11 de mayo en Valencia

La Consellería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno valenciano, que dirige Carmen Ortí, ha remitido una propuesta para que todo el profesorado de Segundo de Bachillerato sea considerado servicio mínimo en la huelga indefinida de la educación valenciana, que arrancará el 11 de mayo. El objetivo de esta medida es garantizar el acceso a las Pruebas de Acceso a la Universidad, lo que se conoce como PAU.

En la Comunidad Valenciana, cursan actualmente Segundo de Bachillerato en centros públicos un total de 24.032 alumnos. En concreto, la Consellería de Educación propone que el profesorado que imparte clase en Segundo de Bachillerato cumpla todo su horario lectivo

La Generalitat Valenciana considera, también, que el hecho de que los alumnos de Segundo de Bachillerato no reciban clase en las últimas semanas lectivas del curso escolar en la Comunidad Valenciana la mañana de este próximo martes, significaría que no se ha cumplido todo el temario que exige el curso en cuestión o no se pueden resolver las dudas surgidas en este curso. Además, el alumnado de los colegios y centros públicos de la Comunidad Valenciana, partiría en desventaja por la huelga en un territorio en que la nota de las PAU es muy importante.

El sistema universitario español mantiene la existencia de un distrito único y la falta de clases pondría en evidente desventaja al alumnado valenciano respecto a los del resto del Estado, que dispondrían de más horas lectivas por no hallarse en huelga, como sí es el caso valenciano

Los servicios mínimos fijados por la Consellería no pretenden sustituir la actividad ordinaria ni neutralizar el ejercicio del derecho de la huelga, según ha transmitido el propio Consell. Sí buscan garantizar los servicios imprescindibles para que ningún alumno o alumna pueda ver vulnerado su derecho a ser evaluado y a presentarse a la prueba de acceso a la universidad.