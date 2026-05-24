El PP vasco denuncia la libertad sin control del etarra ‘Kantauri’ destapada por OKDIARIO: «Es una humillación a las víctimas»

El Partido Popular ha denunciado la libertad de la que disfrutan los presos de ETA en País Vasco y Navarra después del reportaje publicado por OKDIARIO que destapa los privilegios de José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, etarra condenado por su participación en 20 asesinatos. Santiago López Céspedes, diputado del PP en el Parlamento del País Vasco, ha reconocido la «tremenda labor de investigación» de este diario y ha denunciado que «no hay ningún tipo de control» para los presos de la banda terrorista.

«Los presos de ETA a los que el Gobierno Vasco de PNV y PSOE dan la semilibertad, incumpliendo las condiciones de la misma», ha dicho el diputado popular vasco, en referencia a la noticia desvelada por OKDIARIO que muestra al que fuera jefe de ETA campando a sus anchas. «Es una humillación para las víctimas y para toda la sociedad vasca», ha dicho en una publicación en redes sociales este domingo.

Kantauri perteneció durante 40 años a la banda terrorista ETA y fue condenado por su participación en 20 asesinatos. Este domingo OKDIARIO publica un reportaje en vídeo en el que se muestra cómo incumple las condiciones de su libertad, paseando en un patinete eléctrico por las calles de Pamplona. El dirigente etarra no ha pedido perdón a las familias de sus víctimas ni ha mostrado arrepentimiento por su papel, entre otros, en el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, caso en el que es el único procesado, o en el secuestro de José Antonio Ortega Lara.

«¡Quita de ahí!», fue la única respuesta de Kantauri cuando un periodista de OKDIARIO le preguntó si se arrepentía de sus delitos. José Javier Arizcuren es uno de los etarras beneficiados con la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario que les permite salir de prisión a diario sin haber cumplido los requisitos para que se les aplique el tercer grado.

La ausencia de arrepentimiento que OKDIARIO comprobó en otros etarras como Txeroki o Anboto, se repite en el caso de Kantauri. José Javier Arizcuren Ruiz se niega a expresar arrepentimiento alguno pese a la insistencia en las preguntas de este periódico. «¿Te arrepientes de tus delitos? ¿Te arrepientes de haber secuestrado a José Antonio Ortega Lara?», preguntamos a Kantauri, quien huye en su patinete, a toda velocidad. En un segundo encuentro, el terrorista se refugia en el portal en el que reside actualmente, y negándose a pedir perdón a las víctimas.