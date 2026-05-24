Los vecinos cómplices de ‘Kantauri’ en Pamplona: «¿Y Franco a cuántos mató?»

Los vecinos de José Javier Arizcuren Ruiz Kantauri en Pamplona guardan, en su mayoría, silencio ante la presencia del dirigente de ETA condenado por 20 asesinatos durante su etapa en la banda terrorista. Kantauri pasea todos los días por las calles pamplonicas, pero los ciudadanos prefieren no hablar e incluso algunos aluden a Franco para justificar los crímenes del etarra. Sólo una ciudadana, de entre los muchos a los que pregunta OKDIARIO, condena que etarras como el mencionado salgan de prisión sin pedir siquiera perdón a las víctimas.

«¿Qué opina de que estemos viviendo con los terroristas de ETA?», pregunta un equipo de este periódico a los vecinos de Pamplona. «Kantauri pasea todos los días por aquí, que mató a 20 personas», se añade. Una mujer adulta contesta con otra pregunta. «¿Pero qué es terrorista, qué es ser terrorista?», cuestiona, además de afirmar que «hay muchas formas de hacer terrorismo». Ante la insistencia del periodista, esta ciudadana destaca que no está «diciendo que defienda o no defienda que mate», y repite su argumento.

Algunos vecinos de Kantauri con los que ha podido interactuar OKDIARIO pierden las formas al preguntarles si condenan el terrorismo de su cercano. «¡Vete a tomar por culo!», responden, de forma grosera, dos de los ciudadanos, mientras que otros echan mano de Francisco Franco.

«A mí no me hables de terrorismo, que es algo que no existe ya», exige un vecino de Pamplona, que a continuación pregunta al periodista «cuánta gente mató Franco», aunque asegura que él no «dice» que Kantauri no le parezca un terrorista. Otro ciudadano, desinformado, desliza que el terrorista al que mencionamos «ya habrá cumplido su pena», justo después de preguntar, a modo de exculpación del etarra: «¿Franco a cuántos mató?», citando también a «sus seguidores» y señalando a quien educadamente le interpela.

Entre las personas a las que se pregunta, muchas rechazan contestar y piden que se les «deje en paz», mientras que otros aseguran que tienen «mucha prisa» para no responder sobre la convivencia con un terrorista que cuenta a sus espaldas con 20 asesinatos, que protagonizó el secuestro de José Antonio Ortega Lara y que es el único procesado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Solamente una ciudadana se atreve a condenar los asesinatos de Kantauri y que esté en régimen de semilibertad, campando a sus anchas por las calles de Pamplona. «A mí fatal me parece», afirma, resaltando que no sólo ha matado a una persona, «sino a muchas». «No sé en qué se basan, están condenados a cientos, no sé cuántos años, toda la vida. Y encima salen sin pedir perdón a las víctimas y a todos», subraya esta mujer.