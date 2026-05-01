La razón de la excarcelación de ‘Gadafi’, asesino de 14 personas, entre ellas un niño de 2 años: «Tiene familia normalizada»

El Gobierno vasco, en manos del PSOE, ha concedido el tercer grado al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, que acumula más de mil años de prisión por su participación en una veintena de atentados, con 15 muertos. Entre ellos, el pequeño Fabio Moreno, de dos años. En los criterios de valoración para la excarcelación del terrorista figuran criterios llamativos, como tener «una familia normalizada y vinculante». También se ha apreciado que el etarra haya hecho un «buen uso de los permisos de salida», su «correcta participación en actividades programadas» y la «existencia de una oferta laboral contrastada».

El caso es especialmente significativo pues a Gadafi ya se le concedió un tercer grado hace menos de un año pero entonces fue revocado por la Audiencia Nacional tras recurrir la Fiscalía. Al frente del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco está la socialista María Jesús San José, responsable última de la concesión de los terceros grados y otros beneficios a etarras. En los últimos meses, estas concesiones han resultado especialmente polémicas. Recientemente, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro rechazó la semilibertad para los etarras Soledad Iparraguirre Anboto -condenada a casi 800 años y vinculada a 14 asesinatos- y Juan Ramón Carasatorre -asesino, entre otros, de Gregorio Ordóñez-, en virtud del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario. Una vía exprés para favorecer a los presos sin cumplir con los requisitos.

En su carta de supuesto arrepentimiento, el etarra expresó que la muerte del pequeño Fabio le había marcado «profundamente». «Tengo que mitigar el dolor producido y curar las heridas que ese tiempo convulso produjo en otras personas», manifestó.

En el informe del educador social se indica que «reconoce y asume su responsabilidad delictiva, comprende el daño generado y, lo más significativo, siente el grave daño ocasionado a todas sus víctimas en general y en particular a menores de corta edad».

Junto a Gadafi también se ha concedido el tercer grado al etarra Eneko Gogeaskoetxea, condenado por el intento de asesinato del Rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim el 18 de octubre de 1997. El atentado fue frustrado por un ertzaina, que fue asesinado.

«Sin arrepentimiento»

Covite ha considerado que ambas decisiones constituyen «una nueva muestra de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo vasco viene aplicando a los reclusos de la organización terrorista.