El etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, también logra salir de la cárcel sin arrepentimiento. El Gobierno vasco ya le concedió un tercer grado en octubre de 2025, hace menos de un año fue recurrido por la Fiscalía y revocado por el juez de Vigilancia Penitenciaria, pero el Ejecutivo vasco insiste en beneficiarlo.

También ha concedido el tercer grado al etarra Eneko

Gogeaskoetxea Arronategui. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denuncia que la decisión constituye «una nueva muestra de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo autonómico vasco viene

aplicando a los presos de ETA.

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