La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 11 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 884 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Jacobo no puede evitar estallar ante la traición de Martina y Adriano. En cuanto a Ciro, logra amansar a Manuel sobre el manual, argumentando que las empresas tienen dinero de sobra. Martina confiesa a Adriano que le ha contado toda la verdad a Jacobo: él la apoya, aunque se queda preocupado.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Leocadia intenta un acercamiento con Cristóbal, pero el mayordomo no duda en rechazarla. Lorenzo se burla de Máximo hasta que este lo amenaza con matarlo, mientras que Alonso les exige que se calmen. Máximo presiona a su servicio para que callen a los demás, y se enfrenta a Cristóbal cuando este le cuestiona. Samuel bautiza a Janita entre la alegría general, con Manuel ejerciendo como padrino. Alonso regaña a las cocineras por su nueva metedura de pata. Algo que Julio aprovecha para pedirle una reunión a solas, por lo que Simona y Candela se echan a temblar. Lorenzo intercede por Ciro en una discusión con Julieta en la que está a punto de golpearla.

¿Qué sucede en el capítulo especial de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 13 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder disfrutar de un capítulo especial en el que Manuela, Julieta y Ciro serán los grandes protagonistas. De esta manera, vamos a ver cómo, cuando Manuel conoce a Julieta en una fiesta, vuelve a sentirse vivo por primera vez desde que Jana falleció.

Con posterioridad, el heredero del marquesado descubre que Julieta es la mujer de su primo Ciro. Y todo cuando ambos se trasladan a palacio para vivir durante una temporada. Ciro es un hombre prepotente que no trata para nada bien a su mujer, y también es muy ambicioso. De hecho, no tiene reparos a la hora de exigir a Manuel participar en su empresa de aviación.

Julieta aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir a Manuel que bajo ningún concepto ceda ante Ciro y que no la proteja. A pesar de esa petición, lo cierto es que él no puede evitarlo. Es más, ambos se están enamorando perdidamente. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.