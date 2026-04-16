La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado recurrir el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al preso de ETA Jon Bienzobas. El etarra fue condenado, entre otros atentados, por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996.

El ministerio público no recurrirá el tercer grado debido a «la evolución del interno, los permisos de salida disfrutados y, especialmente, la cercanía del cumplimiento de la pena». El 24 de noviembre liquida sus penas, que suman más de 200 años de prisión.

Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka, cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa. Acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados, con un límite de cumplimiento de 30 años. Entre las penas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

Entre las razones por las que el Departamento vasco de Justicia le concedió el tercer grado figuran su buena conducta en la cárcel. También de una oferta de trabajo y que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado.

La Fiscalía ha tenido en cuenta que en el informe psicológico se destaca que el preso «se ha mostrado colaborador y receptivo con el análisis de factores de índole personal, social y familiar relacionados de manera directa o indirecta con su actividad delictiva». Sin embargo, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) tacha de «fraudulenta» la concesión de este tercer grado y denuncia que el 90% de estos terceros grados concedidos a etarras se ejecutan en la modalidad del artículo 86, «un régimen más parecido a la semilibertad».

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha explicado que a Bienzobas le quedan siete meses para cumplir sus condenas, debido a la ley que permite a los miembros de ETA descontarse las penas de Francia. Karaka cumplió 17 años de cárcel en Francia y fue detenido el 30 de noviembre de 1999 en Pau.