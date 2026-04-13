El PP estalla por la excarcelación de Bienzobas: «Ninguna ley se creó para beneficiar a unos presos»

El Partido Popular del País Vasco ha estallado este lunes debido a la excarcelación de Jon Bienzobas, el etarra que asesinó al catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente, al que el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario y podrá salir de la cárcel sin arrepentimiento.

«Otro más, y éste con 266 AÑOS DE PRISIÓN a sus espaldas», ha trasladado Santiago López Céspedes, portavoz del PP vasco, en referencia a Bienzobas, condenado por el asesinato de Tomás y Valiente y el del vecino de Getxo y trabajador de Iberduero, Rafael San Sebastián Flechoso. «Es vergonzoso ver como el Gobierno Vasco de PNV y PSOE han convertido la política penitenciaria en un sinfín de beneficios a los presos de la banda terrorista ETA», ha añadido el parlamentario popular.

«No vamos a dejar de denunciarlo. No vamos a parar de pedirles explicaciones cuando tengamos ocasión», ha subrayado López Céspedes en una publicación que ha compartido este lunes en X. «Este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco, volveremos a insistir con ello. Ninguna ley se creó para beneficiar sobremanera a unos presos respecto de otros», ha comentado antes de denunciar que «¡Ya está bien!», en referencia a los terceros grados concedidos a miembros de la banda terrorista ETA.

Bienzobas en libertad

Jon Bienzobas, el etarra que asesinó al catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente, también logra salir de la cárcel sin arrepentimiento. El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a este etarra que tiene condenas que suman 266 años de prisión. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) denuncia que se trata de «un nuevo tercer grado fraudulento».

Y exige a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que lo recurra para impedir que se consolide esta «amnistía encubierta» que ataca directamente el derecho de las víctimas a la Justicia. Además, alerta de que el Gobierno vasco «oculta que muchos terceros grados acaban convirtiéndose en una libertad casi total».

A juicio de Covite, este tercer grado concedido a Bienzobas constituye «un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los presos de ETA» y confirma que el Ejecutivo vasco continúa consolidando una política penitenciaria orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad de los presos de ETA «con una apariencia formal de legalidad».