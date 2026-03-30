El PP vasco dice que la excarcelación de etarras retrata la «actitud servil» del PSOE con Bildu

El PP del País Vasco ha respondido este lunes a las declaraciones de Eneko Andueza, secretario general del PSOE en la región, quien el sábado acusó a la formación de centro derecha de «agredir a las víctimas de ETA». El Partido Popular contesta con firmeza a la «estrategia socialista para lograr el blanqueamiento de sus socios de Bildu», que ahora incluye la «impertinente acusación» hacia las filas populares mientras los socialistas con su «actitud servil» pagan sus deudas con las excarcelaciones de Txeroki y Anboto, entre otros.

En un comunicado leído este lunes por el líder regional de la formación, Javier de Andrés, el PP denuncia que en el PSOE «se ha instalado el utilizar los actos en memoria de personas asesinadas por ETA para arremeter contra el Partido Popular». Ahí, señalan tanto a Andueza por sus declaraciones como al portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López. «En lugar de apelar a la libertad y a la convivencia se ha dedicado a deslegitimar la posición política de su adversario político, el Partido Popular», resaltan.

«El sábado, el secretario general de los socialistas vascos llegó a acusar al Partido Popular de agredir a las víctimas de ETA. La impertinencia de esa acusación, amparada en un homenaje a víctimas de ETA, en el que el centro de sus críticas no son aquellos que las causaron sino quienes también lo padecieron, es una muestra evidente de su pérdida del equilibrio, proporcionalidad y razón», han trasladado desde el PP, subrayando que la maniobra socialista «tan solo obedece al interés» del PSOE por «trasladar la responsabilidad de sus socios, Bildu, a sus adversarios, el PP».

Los populares dejan claro su «profundo respeto a las víctimas» del terrorismo, si bien dejan claro que para ellos es «una obligación defender el Estado de Derecho y una aplicación justa de la Ley, hecho que no se está produciendo por el uso torticero de la administración penitenciaria para cumplir el compromiso político del PSOE de excarcelación de etarras».

«No hay explicaciones que valgan para justificar la salida de prisión de un recluso con cuatro asesinatos a sus espaldas con tan solo once años de cumplimiento de pena, como sucedió en el caso de Narváez Goñi, tampoco es razonable que se concediera el tercer grado a Jon Zubiaurre tan solo dos meses después de ser condenado a 74 años en un juicio en el que no mostró el más mínimo arrepentimiento», han denunciado desde el PP.

Asimismo, se resalta y destaca como «incomprensibles para la sociedad» las excarcelaciones de conocidos etarras como Txeroki o Anboto, «que se han beneficiado de una figura excepcional como es el artículo 100.2 con una concesión igualmente excepcional».

«Nadie puede creer casual ni justo que el 85% de los casos en los que se ha aplicado esta figura haya sido en beneficio del 8% de la población reclusa, los miembros de ETA, los criminales con más años de condena y con mayor gravedad en sus penas, como son los delitos de asesinato, frecuentemente, múltiple. Es grotesco pretender que alguien crea esto», han subrayado, culpando al PSOE de pagar estas «deudas» con su «actitud servil».