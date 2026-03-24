La foto de la vergüenza: la jefa de ETA ‘Anboto’ en libertad tras 6 años en prisión de los 700 a los que fue condenada

La jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, ha salido este martes de la cárcel de Martutene de San Sebastián en régimen de semilibertad. La que fuera miembro de la cúpula de la organización terrorista se ha beneficiado de lo tipificado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con obligación de volver a dormir. Anboto fue sentenciada en España a 700 años por el asesinato de 14 personas. Condena por la que sólo ha cumplido 6 años en nuestro país.

Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la ex dirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior, tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar.

Este mismo régimen de semilibertad fue concedido recientemente al también ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, condenado a 377 años de prisión por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa (18 años por cada uno) y por un delito de estragos terroristas.

También se han beneficiado de este recurso penitenciario los etarras Asier Arzalluz, asesino del periodista José Luis López de Lacalle, y Jon Bienzobas, alias Karaka, asesino del catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente.

Las condenas de ‘Anboto’

Anboto fue extraditada en septiembre de 2019 a nuestro país desde Francia, tras cumplir 16 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, para ser juzgada por 12 causas. Ipaguirre fue detenida en el país galo en octubre de 2004 junto a su pareja, quien por entonces era el máximo responsable del aparato político de la banda terrorista, Mikel Albisu, alias Mikel Antza.

En el primer juicio que enfrentó en España, fue condenada a 122 años de cárcel por dar la orden de asesinar al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado el 22 de diciembre de 1995 en León, mediante la explosión de una bomba lapa adosada bajo el asiento de su vehículo, y por suministrar el material explosivo para cometerlo. Esta condena se le impuso la Audiencia Nacional en julio de 2020 y ya es firme.

En marzo de 2021, también sentenció a esta ex jefa de ETA a 61 años de prisión por dos atentados. Uno, contra policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao, cometido en enero de 1995, en el que fue asesinado un agente y otro resultó gravemente herido. Y otro, contra una entidad bancaria de Guecho (País Vasco) en 1994.

En abril de 2021, la AN condenó a otros 39 años por el asesinato del cartero de Amurrio (Álava) Estanislao Galíndez, el 26 de julio de 1985. La víctima, de 63 años, estaba casada y tenía siete hijos.

Posteriormente, se le impusieron 425 años de cárcel por un atentado frustrado contra un dispositivo de la Policía Nacional en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria) en 1985. Asimismo, ha sido condenada a 46 años de cárcel por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de Escoriaza (Guipúzcoa) que afortunadamente se saldó sin víctimas.

También ha sido condenada a 15 años de prisión por ordenar el asesinato del Rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.

Anboto fue una de las dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva en mayo de 2018. El otro etarra fue Josu Urrutikoetxea Benoetxea, alias Josu Ternera.

Con este, ya ascienden a 114 los terceros grados concedidos por el Gobierno vasco a 94 etarras desde que asumió la competencia de las tres prisiones de esta comunidad autónoma española. Actualmente, están en tercer grado 57 etarras de un total de 121.