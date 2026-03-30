La Korrika homenajea a dos etarras condenados a 530 años por asesinato

La Korrika, carrera popular que recorre País Vasco y Navarra con el teórico propósito principal de defender el euskera, ha rendido homenaje a varios terroristas condenados de ETA, tal y como ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), en su etapa final en Bilbao. Las exhibiciones de apoyo a etarras por parte de algunos de los participantes ha incluido el lucimiento de imágenes de Beatriz Etxeberría e Íñigo Zapirain, condenados a 485 y 45 años de cárcel por asesinato.

Además, también en Bilbao, SARE y Etxerat, asociaciones de presos de ETA, portaron el testigo de la Korrika. Concretamente, Bego Atxa, portavoz de SARE, y el hijo del etarra Kepa del Hoyo, responsable de los asesinatos de Daniel Villar y de Modesto Rico, fueron quienes llevaron el emblema. «Ningún hijo es responsable de los actos de sus padres; el problema surge cuando lleva el testigo por el peso simbólico de ser hijo de un etarra fallecido. Eso es indigno e inmoral», denuncia Covite.

El colectivo de víctimas del terrorismo protesta en respuesta a que el último día de la Korrika «estuvo plagado, para no variar» de «exhibiciones de apoyo a etarras». Covite denuncia que en el caso viejo de Bilbao, como parte del recorrido de la carrera, portaran «las imágenes de los etarras Arantxa Zulueta, Beatriz Etxebarria, Liher Aretxabaleta e Íñigo Zapirain». La asociación informa además de que Etxebarría y Zapirain fueron «condenados a 485 años de prisión por el asesinato de Luis Conde de la Cruz y a 45 años por el asesinato de Eduardo Puelles García», además de «por estragos al colocar un artefacto explosivo en una oficina del INEM en Bilbao en 2006».

Ayer fue el último día de la korrika y estuvo plagado, para no variar, de exhibiciones de apoyo a etarras🧵 1) En el casco viejo de Bilbao portaron las imágenes de los etarras Arantxa Zulueta, Beatriz Etxebarria, Liher Aretxabaleta e Íñigo Zapirain. Beatriz Echevarría Caballero… pic.twitter.com/6XQn3CR708 — COVITE (@CovitePV) March 30, 2026

Por su parte, Liher Rodríguez, otro de los homenajeados, fue condenado «por perpetrar un atentado con coche bomba en Madrid en 2005, en el que alrededor de 50 personas resultaron heridas (casi un tercio eran miembros de FCSE)». La información de Covite añade, sobre Arantxa Zulueta, otra de las agasajadas, que «fue dirigente del frente de cárceles y de abogados de ETA, responsable de mantener la disciplina de los etarras en prisión, evitando que salieran de la órbita de ETA y se arrepintieran».

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu condenado por secuestro y por integración en la banda terrorista ETA, publicó el domingo, tras la finalización de la Korrika, un mensaje en el que destaca «el llamamiento a la revitalización de la lengua vasca» en una carrera «espectacular y conmovedora», además de «cargada de emoción». «¡Somos vascos y estamos aquí!», finalizaba Otegi tras la marcha en la que se ensalzó a etarras condenados por asesinato.

Covite culpa a la entidad organizadora de la Korrika, la AEK, y le otorga la responsabilidad de «esta exhibición obscena de legitimación del terrorismo etarra» durante toda la carrera. «¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que, con dinero público, sucedan estas cosas? Basta ya», protesta el colectivo de víctimas del terrorismo, en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.