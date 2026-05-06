EEUU e Irán, cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Estados Unidos e Irán están cerca de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y abrir una vía de negociaciones sobre la cuestión nuclear.

En el marco de este principio de acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos está a la espera de una respuesta por parte de Irán. Ya este martes, 5 de mayo, el presidente Donald Trump anunció que suspendía temporalmente la operación Proyecto Libertad, que consistía en labores de escolta para los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. El mandatario estadounidense justificó este movimiento ante el «gran progreso» que se ha producido en el camino hacia el acuerdo de paz.

Según ha publicado el portal estadounidense Axios, citando a funcionarios de la Casa Blanca, Washingon «cree estar cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas».

«Estados Unidos espera una respuesta iraní sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas. Aún no se ha llegado a un acuerdo, pero las fuentes han indicado que éste es el mayor acercamiento que las partes han tenido desde el inicio de la guerra», recoge el comunicado difundido por Axios.

Desde la Casa Blanca creen que el liderazgo iraní está dividido y podría ser difícil lograr un consenso entre las diferentes facciones. Así, muestran optimismo sobre un acuerdo que no ha llegado tras diferentes rondas de negociaciones con Pakistán como mediador.

Trump tilda la ofensiva de «pequeña escaramuza militar»

Este martes, al igual que hizo en anteriores ocasiones, Donald Trump trató de minimizar la ofensiva describiéndola como «pequeña escaramuza militar». «La llamo escaramuza porque Irán no tiene ninguna posibilidad. Nunca la han tenido. Lo saben», señaló, un día después de haberse referido al conflicto como «miniguerra».

Por otro lado, el presidente estadounidense volvió a asegurar que Teherán «quiere llegar a un acuerdo». «¿Y quien no querría? Cuando su ejército haya desaparecido por completo, podremos hacerles lo que queramos», aseguró, antes de señalar que «debería ondear la bandera blanca de la rendición».

Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, emplazó a las autoridades de Irán a «aceptar la realidad», «tomar una decisión sensata» y retomar el diálogo, sentándose a la mesa de negociaciones, alegando que ello podría conducir a la «reconstrucción, la prosperidad y la estabilidad» mientras que lo contrario al «aislamiento, colapso económico y una derrota total».

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ya ha manifestado que Teherán «no se rendirá ante las demandas unilaterales» y ha reclamado a Estados Unidos que «retire las amenazas militares» contra el país para lograr avances en las conversaciones.

Así las cosas, Pezeshkian ha trasladado al primer ministro designado de Irak, Alí al Zaidi, que «una rendición ante demandas unilaterales es imposible». «Teherán nunca se rendirá ante el acoso o las amenazas militares, específicamente aquellas originada desde bases estadounidenses en la región», ha sentenciado.