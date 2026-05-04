Irán asegura haber disparado contra un barco de EEUU en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Irán ha asegurado este lunes que ha atacado un buque norteamericano para impedir su paso a través del estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump anunciara una iniciativa «humanitaria» para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía marítima.

«Tras una firme y rápida advertencia de la Armada de la República Islámica, se ha evitado la entrada de destructores estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz», ha indicado el Ejército iraní en un breve comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní IRIB.

Fuentes locales citadas por la agencia iraní de noticias FARS señalaron que el buque fue objetivo de un ataque con dos misiles tras ignorar las advertencias de la Armada iraní contra su navegación en la zona, lo que habría forzado su retirada del área. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región de Oriente Próximo, no se pronunció por el momento sobre el suceso, y no han trascendido informaciones sobre posibles daños o bajas.

Apenas unas horas antes del incidente, el comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya, el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdulahi, alertó de que «cualquier fuerza armada extranjera» sería atacada si «intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él», en respuesta directa al anuncio de Trump. El comandante iraní añadió que «los que apoyan al malvado Estados Unidos deben tener cuidado y no hacer nada que pueda acarrear un arrepentimiento irreparable», y advirtió de que «la acción agresiva de Estados Unidos para perturbar la situación actual únicamente complicará la situación y pondrá en peligro la seguridad de los buques en esta zona».

Las autoridades iraníes anunciaron el pasado 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona, una vez se confirmó el día anterior un alto el fuego temporal en Líbano. Sin embargo, aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara, aplaudiendo inicialmente el gesto de Teherán, que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía. El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril, a petición de Pakistán, que ejerce de mediador en el proceso diplomático, si bien insistió en mantener el bloqueo.