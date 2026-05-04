Bolaños demanda a Aldama por acusarle de intentar sobornarle y reclama 70.000 euros

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha demandado al empresario Víctor de Aldama, acusado en el caso de corrupción que implica también a José Luis Ábalos y a Koldo García, por vulneración de su derecho al honor tras acusarle «falsamente», según Bolaños, de intentar sobornarle y comprar su silencio en medios de comunicación y redes sociales. El ministro reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.

Bolaños presentó la demanda el pasado viernes ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una vez que el empresario declaró en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, donde apuntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «el uno» en una organización criminal con jerarquías. Sin embargo, Aldama no mencionó nada sobre el ministro de Justicia en su comparecencia.

Bolaños señala en el texto de la demanda que se condene a Víctor de Aldama por las «falsedades» que profiere en medios de comunicación y en sus redes sociales, «sin ninguna prueba ni fundamento», pero «con un evidente fin espurio» para tratar de involucrarle «en asuntos con los que no guarda relación alguna».

El titular de Justicia apunta que nunca habló con Aldama ni ha tenido relación personal con el demandado ni con su responsable de comunicación, al tiempo que recuerda que el empresario solo aporta una fotografía en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos como «única evidencia».

Al respecto, Bolaños en la denuncia adelantada por Eldiario.es, reclama a De Aldama que se abstenga de afirmaciones en el mismo sentido, en medios, plataformas digitales o cualquier otra vía, y que se le condene a la publicación del fallo de la sentencia particularmente en la red social X y a pagar 70.000 euros «en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen».

El PSOE podría querellarse

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha reaccionado a la denuncia de su compañero de Gobierno y ha asegurado, en una entrevista en La 1, que la demanda interpuesta por Bolaños es «un ejemplo maravilloso» y «perfecto» de que Víctor de Aldama habría lanzado «mentiras clarísimas y muy contundentes».

Además, López no ha descartado una querella del PSOE contra De Aldama después de la declaración de este, el pasado miércoles, señalando la financiación de la formación socialista en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. «Se han dicho cantidad de mentiras y barbaridades que son absolutamente falsas, por una persona que entiendo que su estrategia de defensa ha sido intentar acusar a todo el mundo de hacer cosas que no son verdad», ha dicho Óscar López.