Ábalos: «Conocí a Jésica por Aldama y la quise, pero ahora está coaccionada para decir lo que dice»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo afirmando que fue el propio empresario Víctor de Aldama quien le presentó a su ex pareja Jésica Rodríguez en el apartamento de Atocha que el comisionista tenía alquilado, y que está convencido de que ella ha sido «coaccionada» para negar ante el tribunal tanto su vínculo con el comisionista como el hecho de que sí acudía a trabajar.

Ábalos, trasladado esta mañana desde la prisión de Soto del Real donde se encuentra en prisión preventiva, ha mostrado una mezcla inusual de dolor personal y estrategia defensiva al hablar de su ex pareja, en uno de los momentos más intensos del juicio del caso Koldo.

La declaración del ex ministro estaba prevista inicialmente para el pasado miércoles, pero la duración excepcional de las sesiones precedentes, algunas prolongadas hasta 14 horas, ha obligado al Tribunal Supremo a posponerla hasta hoy. Ábalos afronta una petición de 24 años de prisión por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones pagadas por Aldama.

Relación sentimental con Jésica

Ábalos ha situado su relación con Jésica Rodríguez «desde octubre de 2018 hasta noviembre o diciembre de 2019». Ha reconocido que la ruptura fue abrupta y ha utilizado un anglicismo para describirla: «Ahí descubrí la palabra ghosting, fue una ruptura muy brusca».

Ha contextualizado el fin de la relación en un momento político y personal muy delicado: «Fue una relación extramarital. Yo pensaba divorciarme, pero fue una época complicada con dos convocatorias electorales y con riesgo de un escándalo público, que es el gran gozo que rodea esta causa».

El ex ministro ha reconocido ante el fiscal que tenía intención de formalizar la relación: «Llegó un momento en que ya no me importaba que me vieran. Hasta quería que mi mujer se enterara. Planteamos un espacio porque yo tenía la expectativa de que esa relación pudiera prosperar».

Según su relato, el piso de Castellana estaba pensado para que ambos convivieran, y el de Plaza de España era «una estancia provisional» mientras se materializaba ese proyecto.

El pasaje más emotivo y al mismo tiempo más calculado de su declaración ha llegado cuando Ábalos ha abordado el testimonio que Jésica ofreció ante el tribunal, en el que negó conocer a Aldama y aseguró que nadie le decía que fuera a trabajar.

El exministro no ha aceptado esa versión: «Es una persona que quise y no la conozco ahora. No dice eso si no se la ha coaccionado. La conozco y nadie hace eso. Nadie dice que no va a trabajar cuando se preocupó de fichar todos los días». Ha añadido que no ha podido contrastar nada con ella porque «me bloqueó» por teléfono.

Sobre la posibilidad de que la escort Jésica hubiera pactado su declaración con Aldama, Ábalos ha ido más lejos aún: «Estoy seguro de que tenía la declaración estudiada».

Y ha apuntado directamente a una presión externa: «Le han tenido que decir que no le va a pasar nada. Estoy convencido». Ha dicho que le ha resultado «doloroso» escucharla y que «a uno no le parece bien verla sufrir así».

Jésica y Aldama

El punto más relevante desde el punto de vista procesal ha sido su relato sobre cómo conoció a Jésica a través del propio Aldama, contradiciendo así tanto la versión del empresario como la de la propia joven.

Ábalos ha explicado que la clave está en unas imágenes del apartamento de Atocha 25, alquilado por Aldama, publicadas en prensa: «Cuando se publicaron las imágenes del apartamento, reconocí el lugar. Recordé que Jésica, con motivo de mi cumpleaños, me mandó un vídeo que decía Aquí empezó todo, con una foto suya delante de la chimenea».

Según el ex ministro, esa noche cenaron en ese piso Koldo García, Aldama, Jésica y otras personas, con catering proporcionado por el propio empresario.

Respecto al piso donde vivió Jésica entre 2019 y 2021, cuyo alquiler fue sufragado por Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, Ábalos ha insistido en que desconocía esa conexión y ha descargado toda la gestión en su exasesor: «Yo nunca tuve llaves, nunca estuve ahí una noche. Solo estuve a ratos, después de comer».

Ha reconocido que sabía que Escolano pagaba el piso, pero ha asegurado que no lo relacionaba con Aldama: «Fue Koldo quien me dijo que se encargaba».

Sobre la contratación de Jésica en la empresa pública Ineco, Ábalos ha negado haber intervenido: «No se me planteó que fuera en Ineco. Yo no hablé con nadie. Le di el CV a Koldo, pero pensando en el sector privado, no en empresas públicas. De hecho, es donde peor se pagaba». Ha defendido además que ella sí trabajaba, contradiciendo su propio testimonio ante el tribunal: «Me decía que trabajaba por ordenador». Dice que el supuesto trabajo no era apasionante y no se interesó por los pormenores.

Jésica Rodríguez García en lencería.

El ex ministro de Pedro Sánchez, que ha reconocido entre cierta sorna mediática que en estos dos años ha sido «carne de meme», ha cerrado este bloque de su declaración con una frase que resume su posición: mezcla de rencor hacia quienes, a su juicio, han manipulado a Jésica, y de nostalgia hacia una relación que veía genuina.

Una historia de amor que, según él, comenzó en el piso de su principal acusador y que ahora, paradójicamente, ese mismo acusador utiliza contra él. El tribunal tendrá que decidir cuál de las dos versiones sobre Jésica es la verdadera, y con ello, en buena medida, el destino judicial del ex ministro.