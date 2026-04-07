Las imágenes exclusivas de Jésica, ex amante de Ábalos, saliendo de su casa para enfrentarse a él en el juicio

El juicio del caso Mascarillas arranca este martes en el Tribunal Supremo con 13 sesiones, cerca de 80 testigos y miles de documentos sobre las mordidas en los contratos de material sanitario. En el banquillo se sientan el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

OKDIARIO ha captado en exclusiva a Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, saliendo de su domicilio del barrio madrileño de Tetuán camino del Supremo, donde declara como testigo clave sobre la gestión de los contratos durante la pandemia y su conocimiento directo de las irregularidades que llevaron a los acusados al banquillo. Jésica ha aparecido con rostro serio, gafas de sol y un bolso haciendo juego, no ha hecho declaraciones y se ha metido rápidamente en un coche para evitar responder a nuestra reportera.

Según las pesquisas, Jésica habría tenido un papel indirecto en empresas vinculadas a la trama, con ingresos y beneficios que se investigan como posibles indicios de favores o cohecho. Su testimonio permitirá a los magistrados y a la Fiscalía reconstruir cómo se habrían realizado estas contrataciones y determinar si existió algún tipo de beneficio ilícito para los implicados.