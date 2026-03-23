La empresa pública que enchufó a Jésica maniobra ahora para enchufar a un directivo vinculado al ‘caso Koldo’

Un profundo malestar ha cundido entre los trabajadores y candidatos de Ineco, la empresa pública de ingeniería y consultoría dependiente del Ministerio de Transportes, después de que la convocatoria para cubrir la dirección de Prisma —su nueva unidad de consultoría estratégica— haya desaparecido de la plataforma web oficial de seguimiento de procesos selectivos, su resolución se esté adelantando sospechosamente a la de los cinco puestos de gerencia subordinados, y el nombre de Casimiro Iglesias, ex directivo de la empresa vinculado al caso Koldo, circule con insistencia como candidato predestinado al puesto.

La convocatoria, publicada inicialmente el 20 de febrero de 2026 con firma de la directora de Personas de Ineco, cerró el plazo de presentación de solicitudes el 8 de marzo. El puesto, ubicado en Madrid y con contrato indefinido, exige titulación universitaria superior, al menos quince años de experiencia profesional y cinco de ellos en el sector público o para el sector público.

De los 57 candidatos registrados en el listado provisional, 35 han sido admitidos y 22 excluidos. Ese listado, sin embargo, no se ha publicado en la web corporativa de Ineco —como es práctica habitual en todos sus procesos selectivos—, sino que ha sido enviado directamente por correo electrónico a los solicitantes, una anomalía procedimental que ha agudizado las sospechas.

Ineco y proceso opaco

La convocatoria tampoco aparece en la plataforma habitual a través de la cual cualquier ciudadano puede seguir el estado de resolución de las vacantes de la empresa.

Sí figuran, en cambio, los cinco puestos de gerencia de la misma unidad Prisma —Movilidad y Transporte, Políticas Públicas, Sostenibilidad, Transformación Digital y Transformación Institucional—, todos convocados en el mismo bloque y todos visibles y rastreables en la web.

La opacidad adquiere un significado especial si se tiene en cuenta que la resolución del puesto directivo parece estar adelantándose deliberadamente a la de esas cinco gerencias.

Fuentes conocedoras del proceso señalan a OKDIARIO que el motivo sería permitir al futuro director influir en la selección de quienes ocuparán los puestos subordinados, o incluso participar en los tribunales de evaluación correspondientes. «Se quieren traer a su gente», es la frase que circula entre los aspirantes que concurren sin padrino.

Las propias bases del proceso contemplan que la empresa «se reserva el derecho a limitar la realización de la entrevista a las 7 personas aspirantes que tengan la mayor puntuación tras los ejercicios de la fase oposición», lo que concentra el poder de decisión final en el comité evaluador.

Un comité cuya composición, si estuviese influida por las mismas redes que han marcado otros episodios de la empresa, podría dejar el resultado sentenciado de antemano.

El candidato en cuestión que más suena es Casimiro Iglesias, ex directivo de INECO que posteriormente fue nombrado director general de Seguridad Ferroviaria en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y que actualmente ejerce como asesor de un ente público.

Según informaciones publicadas, un audio inédito sitúa a Casimiro Iglesias como implicado en la contratación de Jésica Rodríguez, ex novia del entonces ministro José Luis Ábalos, en Ineco. La grabación apunta a que Iglesias habría sido ascendido dentro de la empresa un año después de la contratación de la ex novia.

Ese ascenso se produjo durante la presidencia de Carmen Librero, que dirigió Ineco entre 2018 y 2022. Librero, a quien el Senado ha citado para esclarecer su papel en el presunto tráfico de influencias, fue secretaria general de Transportes entre 2012 y 2018 y estuvo al frente de Ineco bajo el paraguas ministerial de Ábalos.

El nombre de Librero aparece además vinculado a un viaje a México en 2019 junto al propio Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García, justo antes de la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco donde cobraba pero realmente no trabajaba, como confesó en el Tribunal Supremo.

Precedentes en INECO

No sería la primera vez que Ineco resuelve puestos directivos con este proceder. Existe un antecedente que los propios trabajadores citan como referencia: el de una ex consejera de Aena que resultó elegida en un proceso similar para dirigir el área de organización y recursos de la empresa.

La acumulación de estos casos dibuja un patrón de comportamiento que los candidatos que concurren de forma meritocrática califican de enquistado. Prisma, la nueva unidad que según sus propias bases «nace con la vocación de acompañar a las administraciones públicas en la definición, evaluación y ejecución de políticas públicas», podría nacer ya con una mancha de origen difícil de disimular.

OKDIARIO ha contactado con Ineco para recabar su valoración de este caso. Se limitan a decir que «el proceso para el puesto de director/a de consultoría estratégica está disponible en la web, público para todo el mundo». No obstante, enlazan a una web donde efectivamente se comprueba que el tratamiento de esa convocatoria es diferente al resto, ya que se enlaza a un correo electrónico genérico en lugar de un enlace a una plataforma de gestión para candidatos donde ver todos los detalles del procedimiento.

Mientras tanto, 35 candidatos admitidos esperan en un proceso que debería medir méritos y competencias, pero que por ahora solo ha medido una cosa: hasta qué punto la transparencia es, en determinadas empresas públicas, un valor decorativo.