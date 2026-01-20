La empresa pública Ineco renovó elementos de seguridad de la línea de AVE que conecta Madrid con Sevilla. A la altura del tramo que atraviesa Adamuz (Córdoba) se ha producido este domingo uno de los accidentes ferroviarios más trágicos de España, con al menos 40 fallecidos al chocar un tren Iryo con un Alvia de Renfe después de que descarrilase el primero. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, enchufó en esa compañía pública a Jésica Rodríguez, su ex pareja.

Adif, ente público encargado de la gestión ferroviaria y del mantenimiento de las vías, encargó a Ineco el «Proyecto Funcional de renovación de las Instalaciones de Señalización, ERTMS, DCO’s y Telecomunicaciones Fijas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla».

Los ERTMS son, según el propio Ministerio de Transportes, un «sistema de mando y control de trenes que fue adoptado por la Unión Europea para equiparar todas las nuevas líneas que se construyan». Se trata de un procedimiento que conecta el tráfico de las vías con la información que recibe el maquinista en sus equipos de a bordo.

Éste informa sobre la presencia de trenes y respecto a la velocidad o el frenado que corresponde activar en cada tramo, en función de la presencia o no de otro coche en las vías.

Sistemas contra un «error humano»

También se encargó de renovar el Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC), que son, según Transportes, los sistemas «diseñados de forma que, aunque se produjera un error humano se garantizaría la seguridad». «Una vez que el tren está en un tramo de vía, el ordenador no ejerce ninguna orden contradictoria», subrayan.

A su vez, se encargaron de instalar «en campo y en cabina» los sistemas DCO (Dispositivo para la detección de caída de objetos en vías). Adif describe esto en su web como lo que permite «la retención y la detección de forma segura, de los objetos susceptibles de caer a la plataforma de vía desde pasos superiores y bocas de túnel». A su vez, también «permite comunicar simultáneamente al Puesto de Mando y a los enclavamientos electrónicos dichas incidencias».

El plan de obra para la puesta en marcha de todas estas medias de seguridad en los tramos que conectan Madrid con Córdoba y Córdoba con Sevilla incluía una planificación por trimestres en los que se dividían estos trabajos en los siguientes cuatro años.

La documentación de partida que goza del sello de Ineco habla también de sistemas de detección de tren, sistemas de protección de tren, así como «sistemas auxiliares de detección».

Además, el mismo documento reconoce que se tienen que poner en marcha actuaciones «relacionadas» con el proyecto, entre las que está el «tendido de cables» de fibra óptica entre Adamuz y Torrejón de Velasco, que es objeto de un proyecto diferente. Concretamente, ese recae sobre el proyecto constructivo, que también está vinculado con Ineco, ya que se encargó de la «asistencia técnica para el control y vigilancia de la redacción» del mismo.

Jesica Rodríguez, quien aseguró ante el juez mantener una relación sentimental con Ábalos entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, fue contratada entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 en Ineco. Durante ese tiempo, cobró un sueldo de 34.477,86 euros, según remitió la empresa pública al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, ella misma admitió ante el magistrado.