Rectificación de Ingeniería y Economía del Transporte

En relación con el artículo publicado por este medio el día 23 de marzo de 2026, bajo el titular «La empresa pública que enchufó a Jésica maniobra ahora para colocar a un directivo vinculado al ‘caso Koldo’», INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E., M.P., S.A. ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

La relación de personas candidatas admitidas y excluidas para el puesto de Director/a de Consultoría Estratégica figura publicado en la página oficial de empleo público de INECO.