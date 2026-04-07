El reproche de Ábalos a Koldo en la cárcel antes del juicio: «Si tú no hubieras grabado, no estaríamos en esta situación»

Ante el juicio que a partir de hoy encaran José Luis Ábalos y Koldo García, el ex ministro le ha transmitido un mensaje al que fuera su principal asesor: «Si tú no hubieras grabado, no estaríamos en la cárcel». Ambos afrontan su juicio distanciados y «cansados, pero con ganas» después de haber pasado las últimas semanas y los últimos meses reuniéndose mañana y tarde con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, en la que llevan más de 100 días de prisión preventiva.

El ex ministro de Transportes y quien fuera su principal asesor comienzan este martes 7 de abril el juicio por las irregularidades en torno a los contratos de mascarillas. La Sala Segunda del Tribunal Supremo investiga comisiones en contratos millonarios de las que, presuntamente, se habrían beneficiado Ábalos y Koldo.

El juez acordó su ingreso en prisión por riesgo de fuga tras conocerse las elevadas penas que pedía el fiscal anticorrupción para ellos. Desde allí, tanto Ábalos como Koldo han intentado preparar su defensa con sus abogados. Al principio, la estrategia de defensa era conjunta, pero en las últimas semanas sus estrategias procesales se han ido distanciando.

El punto de inflexión ocurrió cuando el abogado de Ábalos prefirió no acudir al Tribunal Constitucional hasta conocer el fallo, mientras Koldo ya ha presentado su recurso de amparo, que aún no ha sido resuelto y que, en ningún caso, parará el juicio. Koldo persiste obstinadamente en no reconocer los delitos, convenciendo a Ábalos de ello a pesar de las penas que se juegan.

Los dos tienen ganas de explicarlo todo. Koldo quiere cargar contra Víctor de Aldama, de quien dice que «por sus mentiras» está en la cárcel. Ábalos, por su parte, tratará de defenderse de las acusaciones explicando que fue «un tonto útil» del que se aprovecharon y que «dio confianza a quien no debía».

Los dos asistirán presencialmente a todas las sesiones del juicio siempre y cuando su salud se lo permita. En caso contrario, podrán hacer videoconferencia desde la cárcel.

El hijo de Ábalos y el hermano de Koldo

El juicio arranca con la declaración del hijo primogénito del ex ministro. Víctor Ábalos ha estado durante horas preparando su declaración y buscando las referencias a su persona que aparecían en el sumario.

«Explicaré que no soy el testaferro de mi padre, yo tenía mi actividad», explica en una conversación con OKDIARIO. Víctor Ábalos también admite a este periódico que tenía contacto con Koldo, especialmente cuando su padre era ministro: «Era algo más que un asesor, era su asistente, por eso le acompañaba a los viajes».

Seguidamente, será el turno de Ioseba García, el hermano de Koldo. «Haré todo lo que diga mi abogada, en quién confió, me da mucha pena que esté ahí», explica Ioseba en una conversación telefónica con este periódico.

Abogados de apoyo

La prisión de Soto del Real les ha autorizado reuniones presenciales con sus abogados durante estos últimos días antes del juicio. Ábalos y Koldo han recibido varios días las visitas de sus abogados a pesar de ser vacaciones de Semana Santa.

Los letrados se han podido reunir con sus clientes sin necesidad de cristal. Además, letrados de apoyo de los despachos que tienen contratados también han ido a verles para armar mejor su defensa.

El ex ministro se ha aplicado en la materia y ha colaborado con los distintos letrados que han asumido su defensa desde que está imputado en la causa especial. Fuentes de su entorno aseguran que Ábalos debe dinero a tres penalistas que han ido a verle estos meses a la cárcel.

Malestar por las filtraciones

Tal y como ha ido contando este periódico, Ábalos y Koldo separaron sus caminos mientras la tensión escalaba en prisión. Comenzaron compartiendo celda, pero se separaron por discrepancia en horarios y puntos de vista sobre el procedimiento.

El entorno de Ábalos se ha sentido molesto ante las filtraciones de la vida privada del ex ministro, que surgieron a raíz de que Koldo recuperase su móvil y se lo facilitase a un medio de comunicación. Parte de los servicios contratados por Koldo también eran de consumo propio y no sólo aludían a Ábalos.

También ha habido fricciones entre ambos por las declaraciones que Koldo García ha hecho desde prisión a horas de sentarse en el banquillo. El entorno del ex ministro se ha sentido engañado y quieren desvincularse de la estrategia mediática que está llevando a cabo la defensa de Koldo.