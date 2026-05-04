Ábalos declara hoy en directo: últimas noticias de las declaraciones de Koldo, Aldama y Ábalos sobre el ‘caso mascarillas’ en el Supremo hoy en vivo
Sigue en directo la recta final del juicio del 'caso mascarillas' hoy 4 de mayo
El juicio del caso mascarillas llega este lunes a su recta final. El Tribunal Supremo levantó la sesión del jueves tras la declaración de Koldo García y fijó la reanudación para hoy a las diez de la mañana con un único gran protagonista pendiente: José Luis Ábalos. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia esta semana, cuando las partes expongan sus informes finales, aunque no se descarta que la jornada se extienda al martes si la declaración del exministro se alarga. Antes de dar por concluida la vista oral, los acusados tendrán la oportunidad de hacer uso del derecho a la última palabra. Más de un mes de juicio, más de ochenta testigos y catorce horas de UCO confluyen hoy en el momento más esperado de todo el proceso.
Ábalos declara y las partes exponen sus informes finales
Será la primera vez desde que está en prisión provisional que se escuche su versión. Ábalos ha dedicado buena parte de su tiempo en prisión a estudiar el sumario al detalle: su abogado le ha ido entregando los informes de la UCO y otros documentos, y el exministro redactaba notas que devolvía a su defensa para apuntalar su estrategia. Se espera que niegue los pagos, desvincule su nombre de las decisiones de Koldo y tire de peso político ante el tribunal. La incógnita es si responderá también a la acusación popular del PP o si, como apuntan las fuentes consultadas, les ignorará directamente.
Después de Ábalos, las partes tomarán la palabra para los informes finales: la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares encabezadas por el PP y las defensas de los tres acusados. Los acusados tendrán además la oportunidad de hacer uso del derecho a la última palabra antes de que concluya la vista oral. Con eso, el Supremo tendrá en su mano decidir el futuro de un exministro, su exasesor y el empresario que lo contó todo. La Fiscalía pide 24 años para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama.
Se espera que Ábalos ocupe la sesión de la mañana y de la tarde
Después de que los interrogatorios tanto a Koldo como a Aldama se extendieran durante dos días (uno cada uno), se espera que el de Ábalos ocupe las sesiones de mañana y tarde de este lunes.
¿Cuántos años de prisión piden para los acusados?
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.
¿A qué hora comienza el juicio?
Está previsto que el ex ministro de Transportes declare a las 10:00 en el Tribunal Supremo.
Ábalos toma la palabra: primera declaración desde prisión
Buenos días. El caso mascarillas llega hoy a su recta final en el Tribunal Supremo. Koldo García declaró el jueves y dejó una jornada tensa, combativa y llena de contradicciones con Aldama. Hoy le toca a Ábalos. El ex ministro rompe su silencio por primera vez desde que ingresó en prisión provisional en noviembre. Después, las partes exponen sus informes finales y los acusados tienen derecho a la última palabra. Lo seguimos aquí, minuto a minuto.
15 minutos para que declare Ábalos
Faltan menos de 15 minutos para que arranque la declaración de José Luis Ábalos.