El primer club de náutica eléctrica del Mediterráneo ha echado a andar esta semana en Palma de Mallorca. Mallorca Electric Boat Club se presentó oficialmente en la Marina Molinar de Levante en el marco del Palma International Boat Show 2026, consolidando a Baleares como referente en sostenibilidad náutica.

El acto reunió a autoridades del sector energético, marítimo y portuario junto a los fundadores del proyecto, y sirvió para mostrar en directo la diferencia entre los sistemas de carga convencional y el nuevo punto de carga rápida instalado en la marina.

La iniciativa combina tecnología de vanguardia con un modelo de club accesible para residentes y visitantes. Su objetivo es reducir las emisiones en el entorno náutico y portuario, acercando la náutica eléctrica a un público más amplio.

Carga rápida de 80 kW

El elemento técnico central de la presentación fue la puesta en marcha de un punto de carga rápida de 80 kW/h diseñado exclusivamente para embarcaciones eléctricas. Los asistentes pudieron comparar en tiempo real su rendimiento frente a las torretas convencionales de 16 amperios.

El sistema ha sido instalado por ID ZERO, empresa especializada cuyo CEO, Carles Socias, participó en el acto. La diferencia de eficiencia demostrada durante la presentación evidenció el salto tecnológico que impulsa este proyecto de náutica eléctrica.

Autoridades e impulsores

El evento contó con la presencia del Capitán Marítimo de Baleares, José F. Escalas, y del Conseller de Empresa y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro García. También asistió Jorge Nasarre, de la Autoridad Portuaria de Baleares, junto a Marta Pons Nieto, directora gerente del Instituto Balear de la Energía (IBE).

Completó la representación institucional Alfons Gómez Rosselló, director general de Industria y Polígonos Industriales. Su presencia subraya el respaldo público a un proyecto que conecta innovación tecnológica con política energética regional.

Fundadores del club

Los impulsores del proyecto también tomaron la palabra. Philipp von Armin, CEO y fundador de Mallorca Electric Boat Club, expuso la visión a largo plazo de la iniciativa. Federico Rodríguez, gerente de la Marina Molinar de Levante, destacó el papel de la infraestructura portuaria en la transición hacia una navegación limpia.

Natalia Marota, CEO y fundadora de ITC Solutions, explicó el modelo de negocio. La empresa actúa como socia tecnológica del club y ha contribuido a diseñar la plataforma de gestión de acceso y servicios para los socios.

Baleares, referente náutico

Mallorca Electric Boat Club nace con una vocación clara: posicionar a Baleares como referente internacional en innovación dentro del sector náutico. La isla, con una tradición marítima consolidada, aspira ahora a liderar también la transición hacia la náutica eléctrica en el ámbito mediterráneo.

El club está disponible tanto para residentes como para visitantes, con una oferta pensada para hacer accesible la navegación sin emisiones a distintos perfiles de usuario.