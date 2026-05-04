Moeve y Accenture han sellado una alianza estratégica para acelerar la descarbonización de los clientes industriales a lo largo de toda la cadena de valor, a través de la solución Moeve decarbonize.

La energética pone a disposición de sus clientes un porfolio completo de energías —electricidad renovable, biometano, HVO— mientras que Accenture incorpora herramientas de inteligencia artificial generativa para analizar datos complejos y modelizar escenarios de transición.

La colaboración busca que las empresas de industria pesada puedan avanzar en sus objetivos de reducción de emisiones sin sacrificar competitividad. Moeve decarbonize ofrece así un acompañamiento integral que abarca desde la planificación estratégica hasta la ejecución de los planes de descarbonización, con especial atención a las emisiones de alcance 3, las generadas en la cadena de suministro.

IA al servicio industrial

La inteligencia artificial generativa de Accenture permitirá planificar la transición energética de manera óptima para cada cliente industrial. Mediante el análisis de datos complejos y la modelización de escenarios, la tecnología ayudará a definir hojas de ruta de descarbonización realistas y adaptadas a la realidad operativa de cada sector.

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha señalado que la combinación de la experiencia energética de la compañía con la visión estratégica y tecnológica de Accenture permite ofrecer soluciones integrales en un mercado en plena transformación. Ha añadido que acuerdos como este refuerzan la capacidad de Moeve para acompañar a sus clientes con eficacia, agilidad e innovación.

Voz de Accenture

Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal, ha recalcado que la descarbonización de la industria exige combinar estrategia, tecnología y una ejecución rigurosa. Ha señalado que la compañía pondrá a disposición de los clientes de Moeve sus capacidades en datos, digitalización e inteligencia artificial para diseñar y desplegar hojas de ruta basadas en datos y con una visión integral de toda la cadena de valor.

Ha añadido que el objetivo es ofrecer a la industria hojas de ruta de descarbonización realistas, alineadas con los compromisos de sostenibilidad de cada empresa y ejecutables sin perder competitividad.

Alianza que se amplía

Moeve decarbonize ya contaba con otros socios estratégicos antes de este acuerdo. A principios de 2026, la energética firmó un acuerdo con GreenYellow para potenciar el desarrollo y la financiación de proyectos de eficiencia energética.

El pacto con Accenture se centra en la estrategia, la digitalización y la reducción de emisiones en toda la cadena de valor, completando así una oferta que la compañía define como integral y diferencial.

Moeve en cifras

Moeve, que adoptó su nueva marca en 2024 tras más de 90 años operando como Cepsa, es una compañía internacional con más de 11.000 empleados comprometida con la energía y la movilidad sostenibles.

Su plan estratégico Positive Motion 2030 orienta su transformación hacia la producción de moléculas verdes —hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación— y el despliegue de una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal.