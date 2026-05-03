Estuvo a punto de extinguirse pero ahora los biólogos celebran el mayor hito del lince ibérico en España: están alterando los ecosistemas del país

La revista Oikos ha publicado el resultado de una investigación de expertos de la Universidad de Cádiz que ha llegado a la conclusión de que el lince ibérico está alterando los ecosistemas de algunos puntos de España. «Cascadas tróficas mediadas por la frugivoría: cómo los depredadores ápice pueden influir en el reclutamiento de un árbol de frutos carnosos», es el titular de un estudio que pone el foco en el lince ibérico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el lince ibérico y cómo es capaz de alterar el ecosistema.

El lince ibérico es una de las grandes joyas de España que sigue en peligro de extinción para la organización WWF, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza le cataloga como «especie vulnerable». Todo ello después de pasar de 62 ejemplares contabilizados el pasado año 2001 hasta los 2.401 que contabilizó el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en los datos publicados en 2024.

La organización WWF cifra que la población aumentó un 18,8% en 2024, incrementándose en ese año el número de hembras reproductoras un 15,76%. Según esta organización, para salvar a la especie se necesitan 750 hembras reproductoras y se podrá considerar que están fuera de peligro cuando se cuente con entre 3.000 y 3.500 ejemplares. Actualmente, existen 23 poblaciones de lince asentadas entre España y Portugal.

Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más abunda la especie, ya que representa cerca del 40% de la población de lince ibérico. La Sierra Morena Oriental en Andalucía, el sur de Extremadura, Doñana o el Valle del Guadiana son otras de las zonas donde proliferan estas especies.

El lince ibérico y el ecosistema mediterráneo

«Cascadas tróficas mediadas por la frugivoría: cómo los depredadores ápice pueden influir en el reclutamiento de un árbol de frutos carnosos». Este es el titular del estudio publicado por la revista Oikos, en el que un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz, liderado por Tamara Burgos, ha llegado a la conclusión de que el lince ibérico está cambiando, provocando la dispersión de semillas y alterando el ecosistema en los montes de Andalucía.

«La recuperación de grandes carnívoros ofrece oportunidades únicas para estudiar sus impactos en cascada sobre la dinámica de las poblaciones de plantas. Los carnívoros de tamaño mediano, tanto presas como dispersores de semillas, son suprimidos por los depredadores ápice, lo que aumenta indirectamente las poblaciones de roedores granívoros y puede alterar el establecimiento de las plantas», dice en el abstracto de este estudio publicado en esta revista especializada que pone el foco en que la presencia del lince ibérico desencadena cascadas ecológicas que afectan a la dispersión de semillas y al reclutamiento temprano del piruétanos, un árbol de fruto carnoso cuya supervivencia depende en gran medida de carnívoros medianos como el zorro.

«Investigamos cómo la variación natural en la presencia del lince ibérico (Lynx pardinus), un depredador superior en el sur de España, desencadenó efectos en cascada sobre el reclutamiento del peral ibérico (Pyrus bourgaeana) a través de patrones alterados de dispersión de semillas por mesopredadores y la depredación de semillas posterior a la dispersión por roedores», cuentan en el abstracto de este estudio, donde los investigadores comprobaron que la presencia del lince reduce la abundancia y altera el uso del hábitat de estos depredadores, que son los principales dispersores de semillas del piruétano.

Estos expertos comprobaron que en los lugares en donde vive el lince, la cantidad de semillas dispersadas disminuye hasta un 80% y en zonas sin lince las semillas emergen y sobreviven. «Los programas de reintroducción de carnívoros amenazados deben tener en cuenta las cascadas tróficas que pueden alterar las interacciones frugívoras y, en última instancia, determinar el reclutamiento y el establecimiento de plantas. Esto es especialmente relevante en los ecosistemas defaunados, donde las relaciones de mutualismo entre plantas y animales a menudo se ven comprometidas», concluye el artículo.