La huella de carbono del vacuno de carne en España tiene desde hoy una herramienta de medición gratuita, rigurosa y accesible. Provacuno, la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, ha lanzado la aplicación web Huella Vacuno Sostenible, para que ganaderos e industriales puedan cuantificar con precisión sus emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de valor.

La plataforma permite calcular las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O) a partir de datos reales de cada explotación. Para ello, el ganadero introduce información sobre áreas de cultivo, compra de concentrados y forrajes, uso de fertilizantes sintéticos y consumo de agua y energía, y la herramienta genera un informe detallado de la huella de carbono total, desagregada por fuentes y expresada por unidad de producto.

Primera fase

En esta primera fase, la aplicación está orientada al sector ganadero e incluye los dos principales sistemas de producción del vacuno de carne: sistemas nodriza (vaca–ternero) y cebaderos. El informe resultante desglosa las emisiones por fermentación entérica, alimentación, estiércol, energía y transporte, y las compara con referencias sectoriales o con el histórico de la propia explotación.

El módulo para la industria —mataderos y salas de despiece— se incorporará en septiembre de 2026, completando así la cobertura de toda la cadena de valor. La herramienta, además, puede conectarse mediante API con los sistemas de gestión informática (ERP) utilizados en granjas e industrias cárnicas, lo que permite la captura automática de datos y un cálculo rápido y fiable.

Análisis de ciclo de vida

La aplicación Huella Vacuno Sostenible ha sido diseñada bajo un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el método de referencia internacional para evaluar los impactos ambientales de los sistemas productivos. Este enfoque analiza las emisiones considerando todas las etapas del proceso, desde la producción de piensos y forrajes hasta el transporte y la transformación industrial, evitando el desplazamiento de emisiones entre fases.

La metodología utiliza los factores de emisión del Ministerio de Agricultura recogidos en el Sistema Español de Inventario (SEI), lo que refuerza la fiabilidad de los datos y ofrece al sector una base reconocida para evaluar su huella de carbono. Para el desarrollo del enfoque metodológico, Provacuno contó con la colaboración del Centro Tecnológico NEIKER.

Plan SEUB europeo

El lanzamiento se enmarca en el Plan de Promoción Sustainable European Beef (SEUB), una iniciativa trienal cofinanciada con fondos europeos liderada por Provacuno (España) y Apaq-W (Bélgica). El plan facilita al sector herramientas basadas en el rigor científico —Códigos de Buenas Prácticas, nuevos desarrollos técnicos— para avanzar de forma objetiva y medible hacia la neutralidad climática en 2050.

Sólo un diagnóstico riguroso de la huella de carbono permite definir actuaciones eficaces y medir el impacto de manera realista, según señala Javier López, director de Provacuno, afirma que «esta aplicación es un paso clave para el sector para seguir trabajando en la mejora continua de la sostenibilidad, puesto que sólo a partir de ese diagnóstico es posible seguir avanzando en nuestro compromiso con el objetivo de neutralidad climática en 2050».

Herramienta gratuita y voluntaria

El directivo recalca que el objetivo final es «dotar al sector español del vacuno de carne de una herramienta gratuita, voluntaria, accesible y fiable, que permita a ganaderos e industriales conocer con rigor científico su huella de carbono y responder a las crecientes exigencias regulatorias, de mercado y reputacionales en materia de sostenibilidad ambiental». La iniciativa se inscribe en la campaña «Por una Europa sostenible, la misión especial del vacuno».

Con esta nueva plataforma digital, la interprofesional refuerza su apuesta por la transparencia, la innovación y el rigor científico, y acompaña al sector en la adopción de prácticas cada vez más sostenibles. Más información sobre la campaña en vacunosostenible.eu.