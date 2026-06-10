Pescadores y guardas forestales llevan décadas sin resolver el misterio de las luces extrañas sobre las marismas de Doñana, un fenómeno sin explicación que la ciencia no es capaz de solucionar

Las marismas del Parque Nacional de Doñana mantienen su incógnita por sus extrañas luces nocturnas que desde hace décadas hacen su aparición en la zona. Los pescadores, guardas forestales y vecinos de localidades cercanas relatan que surgen sobre el humedal y que se esfuman rápidamente. La ciencia todavía no ha conseguido dar una respuesta concluyente a este caso. Además, los testimonios coinciden en varios aspectos como en los destellos que aparecen a ras de suelo, las esferas luminosas que parecen flotar sobre el agua o luces que cambian de dirección de forma inesperada en medio de la niebla.

De generación en generación

Los relatos sobre las luces de Doñana se han convertido en el tema principal de este lugar. Antiguos mariscadores, agricultores y trabajadores del lugar afirman haber observado estas apariciones durante sus navegaciones nocturnas por las marismas. Además, algunos testimonios hablan de luces azuladas suspendidas a pocos metros del suelo, mientras que otros describen pequeños puntos brillantes moviéndose sobre el terreno. El fenómeno ha nutrido durante décadas teorías relacionadas con ovnis y sucesos paranormales, pero no existen pruebas concluyentes sobre ello.

La explicación científica

Los expertos señalan concretamente a causas naturales. Una de las teorías más extendidas relaciona estas luces con los denominados fuegos fatuos, es decir, pequeños destellos producidos por gases generados durante la descomposición de materia orgánica en zonas húmedas. Las marismas de Doñana reúnen condiciones favorables para este tipo de apariciones debido a su abundante vegetación en descomposición y los elevados niveles de humedad. Por otro lado, la otra explicación se enfoca en los efectos ópticos provocados por la niebla, la refracción de la luz y la poca visibilidad nocturna.

El misterio que permanece

Los avistamientos se producen todavía de forma esporádica y el misterio continúa para muchos habitantes de la zona. Además, la dificultad para verificar los testimonios y la falta de pruebas concluyentes han convertido este fenómeno de Doñana en una de las incógnitas más importantes del sur de España. Aunque la ciencia sigue atribuyendo este caso a procesos naturales, las historias de las luces de las marismas mantienen despierta la curiosidad de aquellas personas que visitan uno de los espacios naturales más significativos de Andalucía.