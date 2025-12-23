Investigadores sevillanos dan la voz de alarma: las marismas de Doñana podrían desaparecer en 60 años

El futuro de Doñana vuelve a situarse en el centro del debate científico y ambiental. Un nuevo estudio desarrollado en la Universidad de Sevilla ha puesto fecha aproximada a uno de los peores escenarios imaginables para este enclave único: la posible desaparición de sus marismas en apenas seis décadas.

El trabajo, basado en el análisis de imágenes de satélite y modelos predictivos, alerta de que el deterioro del humedal avanza a un ritmo mucho más rápido del esperado si no se corrigen las actuales presiones climáticas y humanas.

Las marismas de Doñana, en peligro de desaparecer según investigadores sevillanos

La investigación ha sido liderada por el investigador del departamento de Ingeniería Gráfica, Emilio Ramírez Juidias, junto a Clara Isabel González López y Paula Romero Beltrán, jóvenes investigadoras del programa de Altas Capacidades Intelectuales de la Universidad de Sevilla.

Según informa la Agencia SINC, a partir de distintos escenarios climáticos, el equipo ha estimado que la marisma podría secarse por completo en torno a los 60 o 61 años si se mantienen las tendencias actuales.

En el escenario más desfavorable, marcado por un aumento acusado de las temperaturas y un descenso sostenido de las precipitaciones, el colapso del sistema hídrico se adelantaría a unos 45 años.

Los expertos también contemplan una hipótesis más optimista, en la que el humedal resistiría hasta 175 años. No obstante, incluso esta proyección se considera alarmante, dado el valor ecológico de Doñana como refugio esencial para aves migratorias entre Europa y África.

Imágenes de satélite y aprendizaje automático para analizar Doñana

Uno de los elementos clave del estudio es la metodología empleada para evaluar la evolución de la marisma. El equipo ha desarrollado un algoritmo basado en técnicas de aprendizaje automático que analiza imágenes del satélite Sentinel-2.

Gracias a esta tecnología, los investigadores han podido reconstruir la evolución del humedal desde 2005 y medir con exactitud los cambios en superficie, volumen y profundidad del agua.

Pérdida de agua en Doñana: datos que confirman un deterioro acelerado

Los resultados del análisis muestran una tendencia clara de degradación. En las dos últimas décadas, la marisma ha perdido alrededor del 15% de su superficie húmeda, del volumen total de agua y de su profundidad media. Lo más preocupante es que más del 13% de este deterioro se ha producido a partir de 2010, lo que indica una aceleración del proceso en los últimos años.

Los expertos relacionan esta pérdida con el incremento de las temperaturas medias y la disminución de las lluvias, pero advierten de que el factor humano tiene un peso determinante.

La sobreexplotación del acuífero y la existencia de captaciones ilegales de agua en el entorno agrícola del parque están agravando una situación ya crítica.

Medidas urgentes para frenar la desaparición de las marismas de Doñana

Pese al escenario descrito, los investigadores insisten en que aún es posible actuar. Entre las medidas más urgentes señalan el cierre definitivo de los pozos ilegales y la implantación de sistemas de control que garanticen el cumplimiento de la normativa hídrica.

También consideran imprescindible avanzar hacia un modelo agrícola más sostenible, con cultivos menos dependientes del agua y técnicas de riego eficientes.

A estas acciones se suman propuestas de restauración ecológica, como la reconexión de los humedales con sus acuíferos naturales, la recuperación de vegetación autóctona y el uso de aguas regeneradas para reducir la presión sobre las reservas naturales.