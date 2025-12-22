Parece una leyenda pero es real: dos pescadores capturan un pez de 3 metros y ya es récord mundial

En el mundo de la pesca, nada es predecible. Hay jornadas que sorprenden, que empiezan como cualquier otra, pero que pueden terminar marcando récords. Eso es exactamente lo que ha pasado en Polonia, donde dos pescadores sacaron del agua al siluro más grande jamás capturado: 2,92 metros de longitud.

El hecho tuvo lugar en el embalse artificial de Rybnik, al sur del país. Es un lugar conocido entre los pescadores locales, pero que ahora ha resonado en todo el mundo.

Krzysztof Pyra y Adrian Gontarz, miembros de la Polish Fishing Academy, no pensaban que iban a batir un récord mundial aquel día cuando lanzaron las cañas. Y no fue una tarea sencilla: tardaron una hora y media en sacarlo, y cuando por fin lograron ver al animal completo fuera del agua, se quedaron paralizados.

Pescan en Polonia el siluro más grande del mundo

El siluro medía 292 centímetros, superando en siete el anterior récord mundial registrado en el río Po (Italia) en 2023. Lo midieron, le hicieron fotos y, en lugar de quedárselo como trofeo, lo devolvieron al agua. El pez desapareció lentamente en las aguas oscuras del lago, mientras ellos seguían de pie en la orilla.

En España, la normativa obliga a sacrificar a los siluros tras su captura, ya que se consideran una especie exótica invasora. En cambio, en Polonia es habitual devolverlos al agua, sobre todo cuando se trata de ejemplares grandes capturados en el contexto de la pesca deportiva.

El lago Rybnik se encuentra junto a una central eléctrica, y esa proximidad tiene consecuencias. El agua del embalse se mantiene a una temperatura más alta que la media, y eso crea un entorno perfecto para el crecimiento de peces como el siluro.

Si bien no es casualidad que este tipo de ejemplares se estén viendo cada vez más en este lugar, alcanzar casi tres metros no entra dentro de lo habitual. Muchos aficionados a la pesca han puesto sus ojos en el embalse, que ahora promete emociones fuertes para quienes se atrevan a tentar a los gigantes de agua dulce.

Cómo es el siluro: un tamaño descomunal y hambre sin límites

El siluro no es una especie nueva en Europa. Es un pez de agua dulce, largo, sin escamas, con una cabeza enorme y una boca armada con seis barbillones sensoriales. Su piel está cubierta de mucosa y puede adoptar colores que van del verde oscuro al gris, pasando por tonos pardos.

Vive en aguas profundas y tranquilas, prefiere la noche, y come prácticamente de todo, peces, ranas, cangrejos, aves, incluso pequeños mamíferos. Son depredadores solitarios y longevos, capaces de vivir varias décadas si nadie los molesta demasiado.

Se han documentado ejemplares que superan los 100 kilos. En España, el más grande jamás registrado fue capturado recientemente en el río Ebro, cerca de Buñuel (Navarra). El siluro medía 2,81 metros y rondaba los 130 kilos, una captura que llamó la atención tanto por sus dimensiones como por el impacto dentro de la pesca deportiva. Esta especie invasora no deja de sorprender por su tamaño y la resistencia que ofrece durante el combate.