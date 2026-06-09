El temor de muchos bañistas ante la aparición de medusas durante sus vacaciones estivales podría desaparecer gracias a la innovadora creación de una boya que pondrá remedio a su presencia en los litorales.

Investigadores de la Universidad de Alicante han diseñado una boya flotante electromagnética capaz de ahuyentar a las medusas de las zonas de baño sin causarles ningún daño. El dispositivo aspira a convertirse en una alternativa limpia frente a las barreras físicas tradicionales.

El desarrollo es obra del grupo de investigación de Gestión y Restauración de Ecosistemas Terrestres y Marinos (GRE) de la Universidad de Alicante. La tecnología genera campos electromagnéticos que disuaden y reducen la llegada de estos animales a los medios marinos.

Cómo funciona

El sistema parte de un detalle de la biología de las medusas. Estos organismos se desplazan mediante pulsaciones con las que contraen su umbrela para crear un flujo de agua que las impulsa.

Al generar campos electromagnéticos, el dispositivo reduce el número de esas pulsaciones. De este modo, disminuye la capacidad de las medusas para moverse y para mantener su posición en el agua.

Efecto reversible

Quedan así limitadas temporalmente en sus movimientos, pero el efecto es reversible. Cuando se alejan del emisor, por efecto de la gravedad y de las corrientes, recuperan su movilidad completa.

La boya está compuesta por una estructura flotante que incorpora los elementos electrónicos y las fuentes de energía. De ella cuelga una cadena con un peso en el extremo inferior que la mantiene en posición vertical.

Bobinas y emisores

A lo largo de esa cadena se distribuyen, a distintas profundidades, los emisores de las ondas. Una serie de bobinas integradas en el conjunto son las encargadas de generar los campos electromagnéticos.

Según los investigadores, la solución ofrece mayor eficacia que otras opciones, ya que afecta a cualquier ejemplar que se aproxime al dispositivo. Eso aporta seguridad frente a posibles obstrucciones en sistemas industriales.

Inocua y sostenible

Subrayan además que la tecnología es totalmente inocua y sostenible, porque genera un efecto disuasorio inmediato sin producir residuos que afecten al medio marino. A diferencia de las barreras físicas, actúa sólo sobre las medusas y no daña a otras especies.

La boya también plantea ventajas económicas. Tiene un coste menor que las barreras físicas y requiere menos mantenimiento, ya que sus principales componentes se concentran en la estructura flotante, lo que facilita el acceso y la reparación.

Un problema en aumento

El invento llega en un momento en que las medusas se han convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza del verano en la costa española. Su presencia es cada vez más frecuente y prolongada en las zonas de baño.

Un estudio de la plataforma MedusApp situó en 2025 cinco de las diez playas españolas con mayor concentración de medusas en Andalucía, con puntos críticos en Almería, Cádiz, Málaga y Granada. La costa valenciana y la malagueña también acumularon numerosos avistamientos.

No todas pican igual

No todas las especies son iguales. La Rhizostoma pulmo puede alcanzar los 60 centímetros de diámetro, mientras que la Pelagia noctiluca es especialmente urticante y forma enjambres que obligan a cerrar el baño cuando llegan a la orilla.

El verano pasado, la carabela portuguesa, una especie atlántica de picadura muy dolorosa, se dejó ver incluso en el Cantábrico. Su aparición en aguas frías del norte llamó la atención de los equipos de salvamento.

Por qué hay cada vez más

Los expertos coinciden en las causas. El calentamiento del mar, la sobrepesca de sus depredadores naturales y la contaminación favorecen la proliferación de medusas año tras año.

El Mediterráneo se ha calentado más de 1 ºC de media y la temperatura del agua batió récords en 2024, con 31,87 ºC registrados en Sa Dragonera (Baleares). Ese calor permite a las medusas completar más de un ciclo reproductivo por temporada, según el CSIC.

A ello se suma la desaparición de especies que las mantenían a raya. Atunes, caballas, tortugas y peces luna se alimentan de medusas, pero sus poblaciones llevan décadas en retroceso.

Patente y usos industriales

La innovación de la Universidad de Alicante está protegida mediante una solicitud de patente. La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la UA busca empresas interesadas en explotarla comercialmente mediante acuerdos de licencia y proyectos de I+D.

Más allá de las playas, los impulsores de esta boya que controla las medusas ven recorrido en la protección de plantas desalinizadoras, instalaciones de acuicultura y otras industrias que captan agua marina. La boya nace, así, con vocación de proteger tanto a los bañistas como a la actividad económica del litoral.