Valencia alberga desde el 25 de mayo a siete pingüinos saltarrocas del norte, una de las especies más amenazadas que existen. Esta ave marina, catalogada En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lleva décadas viendo cómo sus colonias silvestres se reducen sin remedio. «Las estrellas del ROCK han llegado a Oceanogràfic: os presentamos a los pingüinos saltarrocas»: así lo ha anunciado en sus redes sociales el Oceanográfic.

Hablamos de los siete protagonistas que llegaron a Valencia desde el Zoo Tiergarten Schönbrunn de Viena tras un traslado de 25 horas en condiciones controladas de temperatura y bienestar animal.

La llegada no es un hecho aislado: sitúa al Oceanogràfic (CACSA – GVA) entre las ocho únicas instituciones zoológicas europeas que albergan actualmente esta especie. Un club reducidísimo que habla de la rareza y la fragilidad de este pingüino frente al resto del mundo.

Un plan de años

La incorporación del pingüino saltarrocas del norte al centro valenciano no es fruto de la casualidad. El acuario lleva años adaptando sus instalaciones a especies subantárticas: ha ampliado superficies, acondicionado zonas específicas y reforzado protocolos de bienestar animal y reproducción. Es el resultado de un plan de colección y conservación de aves marinas que ahora da un paso decisivo.

Además de las mejoras técnicas, el Oceanogràfic ha intensificado su participación en proyectos científicos in situ y ex situ vinculados a pingüinos. Según sus responsables, la apuesta del centro valenciano por esta especie no tiene precedente en el panorama zoológico español.

Solo ocho crías en todo un continente

Los números son contundentes. La población de saltarrocas del norte bajo cuidado humano en Europa suma únicamente 162 individuos y el último año apenas nacieron ocho crías en todo el continente. Una cifra que evidencia la extraordinaria complejidad de su manejo y reproducción fuera de su hábitat natural.

Los siete machos que han llegado a Valencia han recibido los nombres de Ragnar, Floki, Rupia, Leño, Benito, Chumchum y Ronaldo. Nacidos entre 2022 y 2025, ya han superado la cuarentena obligatoria y conviven sin incidencias con las otras dos especies del acuario: el pingüino rey y el pingüino juanito. Según los cuidadores, la adaptación ha sido inmediata y todos comenzaron a alimentarse desde el primer día.

Por qué se llama saltarrocas

El pingüino saltarrocas del norte debe su nombre a su forma característica de desplazarse: avanza a pequeños saltos entre las rocas de los acantilados donde anida. Con una altura de entre 55 y 65 centímetros y un peso de 2,3 a 3,5 kilogramos, destaca por las llamativas plumas amarillas que sobresalen sobre sus ojos, su rasgo más reconocible. En estado silvestre habita en islas subantárticas del Atlántico sur, donde forma colonias reproductoras en zonas rocosas y escarpadas.

Sus poblaciones silvestres han sufrido un acusado descenso en las últimas décadas. La UICN calcula unos 250.000 individuos maduros reproductores, una cifra que contrasta con los niveles históricos de la especie. El cambio climático, la disminución de recursos alimenticios, la contaminación y la presencia de especies invasoras en sus islas de cría son las principales amenazas que acechan al saltarrocas del norte. [ENLACE INTERNO]

Ciencia con impacto real

Las investigaciones que se desarrollan en el acuario valenciano abarcan la monitorización de la actividad diaria mediante acelerometría, el estudio de los patrones de sueño, la fisiología respiratoria y la detección de microplásticos en heces. Estos trabajos permiten comparar datos obtenidos bajo cuidado humano con información recogida en ecosistemas antárticos y subantárticos.

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La transferencia de conocimiento entre el medio natural y los entornos controlados es uno de los objetivos centrales del programa. Cada dato recogido en Valencia puede contribuir a mejorar las estrategias de conservación de la especie en su hábitat silvestre, cerrando el círculo entre la ciencia aplicada y la protección real de la biodiversidad.

Activos desde el primer día

«Son especies muy dinámicas, acostumbradas a colonias complejas y con un comportamiento muy marcado», explican desde el equipo técnico del Oceanogràfic. Los cuidadores subrayan que su carácter activo y gregario ha facilitado la integración con el resto de la colonia.

Desde el centro zoológico destacan que la convivencia entre las tres especies de pingüino avanza sin incidencias, con signos claros de adaptación positiva y, según los expertos, con perspectivas de reproducción a medio plazo que reforzarán el papel del centro valenciano en la conservación de esta especie única.